So sieht das Trikot der Schweizerinnen für die Heim-EM aus

Noch geht es weniger als 50 Tage bis zur Fussball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Nun hat der schweizerische Fussballverband das neue Trikot für die EM präsentiert.

Heute Morgen hat der Schweizer Fussballverband das neue Heimtrikot für die Europameisterschaft präsentiert. Die Schweizerinnen werden am Heimturnier mit dem klassischen roten Dress auflaufen, geschmückt ist das T-Shirt mit kleinen Schweizer Kreuzen.

Marion Daube, Direktorin Frauenfussball beim SFV sagt zum neuen Dress: «Das neue Shirt symbolisiert nicht nur den klassischen, eleganten und modernen Charakter unseres Teams, sondern auch den Stolz, dieses bedeutende Turnier im eigenen Land auszutragen. Es steht für Zusammenhalt, Stärke und unsere gemeinsame Leidenschaft.» Das neue Trikot ist ab heute im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

Die Europameisterschaft startet am 2. Juli. In der Gruppenphase trifft die Schweizer Auswahl auf Norwegen, Finnland und Island. Insgesamt nehmen 16 Teams am Turnier teil. Das Final findet am 27. Juli in Basel statt. (riz)