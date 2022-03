Der SCRJ überzeugt weiter: Roman Cervenka lässt sich nach seinem Traumtor von Fabian Maier feiern. Bild: keystone

Rappi und Zug mit Auswärtssiegen +++ Lausanne und ZSC gewinnen nach Verlängerung

Zweite Vollrunde in den Viertelfinals der Eishockey-Playoffs: Rapperswil-Jona siegt auswärts in Davos mit 1:4, Meister Zug versenkt Lugano in der Resega mit 2:6. Lausanne (5:4 gegen Fribourg) und der ZSC (1:0 gegen Biel) gewinnen nach Verlängerung.



ZSC Lions – Biel

Davos – Rapperswil-Jona 1:4

Serie 0:2

Der HC Davos ist schon wieder in Playoff-Nöten. Die Bündner verlieren gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 1:4 auch das zweite Spiel der Viertelfinalserie.

In der Ära von Christian Wohlwend finden die Davoser ihren Frieden mit den Playoffs nicht so richtig. Vor zwei Jahren beendeten die Davoser die Regular Season mit nur zwei Punkten Rückstand auf Qualifikationssieger ZSC Lions, dann fiel aber das Playoff ins Wasser. Im letzten Jahr schieden die Davoser als Favorit schon in den Achtelfinals gegen Bern aus. Und jetzt droht gegen die Rapperswil-Jona Lakers wieder ein frühes Saisonende.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/MySports

Wie schon in Spiel 1 versetzte Gian-Marco Wetter - ein Spieler, der in Davos keine Chance erhielt - seinem Ex-Team einen Stich ins Herz. Wetter eroberte in der 45. Minute in der Offensivzone die Scheibe und leitete so das 2:1 für die Lakers (durch Sandro Forrer) ein. Und sechseinhalb Minuten später gelang Wetter solo vor Sandro Aeschlimann das siegsichernde 3:1. Wetter erzielte in den ersten beiden Playoff-Partien drei Tore und ein Assist für Rapperswil-Jona. Zwei Goals erzielte am Sonntagabend für die Lakers auch Roman Cervenka.

Die schöne Choreo der Davoser Fans vermochte dem Team nicht den nötigen Schub zu verleihen. Bild: keystone

Die Lakers halten also auch unter Stefan Hedlund wieder Halbfinalkurs. Vor einem Jahr wurden die Lakers dafür kritisiert, dass sie nach einer erfolgreichen Saison (mit einer sensationellen Halbfinalqualifikation) Jeff Tomlinson als Trainer haben (nach Kloten) ziehen lassen. Mittlerweile wurde Hedlund von den Trainern und Captains der National-League-Klubs zum «Coach des Jahres» gewählt.

Davos - Rapperswil-Jona Lakers 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

5187 Zuschauer. - SR Stolc/Borga, Fuchs/Kehrli.

Tore: 6. Cervenka 0:1 (Penalty). 30. Ambühl (Nygren, Stransky/Powerplaytor) 1:1. 45. Forrer (Eggenberger, Wetter) 1:2. 52. Wetter (Wick) 1:3. 54. Cervenka (Mitchell) 1:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 7mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Bromé; Wetter.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Dominik Egli, Wellinger; Zgraggen, Barandun; Gärtner, Heinen; Stransky, Rasmussen, Bromé; Wieser, Corvi, Ambühl; Frehner, Chris Egli, Schmutz; Nussbaumer, Prassl, Knak.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Aebischer, Djuse; Jelovac, Profico; Vouardoux, Sataric; Maier; Lammer, Kossila, Cervenka; Eggenberger, Cajka, Brüschweiler; Wick, Dünner, Forrer; Zangger, Mitchell, Wetter; Neukom.

Bemerkungen: Davos ohne Senn, Simic, Stoop (alle verletzt), Canova (krank) und Pospisil (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht (krank), Lehmann, Rowe (beide verletzt) und Moses (überzähliger Ausländer). Davos von 55:41 bis 58:59 ohne Torhüter.

Lugano – Zug 2:6

Serie 0:2

Der HC Lugano kämpft nach der starken Achtelfinalserie gegen Servette (2:0 Siege) im Viertelfinal gegen Meister Zug bislang glücklos. Die Luganesi verlieren mit 2:6 auch das zweite Spiel der Serie.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/MySports

Dabei erspielte sich der HC Lugano Chancen, um beide Spiele zu gewinnen. Aber Leonardo Genoni fand früh seine Playoff-Form. Mit 40 Paraden hexte Genoni am Freitag den EVZ zum 2:1 nach Verlängerung. Und auch am Sonntagabend legte Genoni mit 35 Paraden die Basis zum Auswärtssieg. Genoni gewann das Duell gegen Niklas Schlegel (27 Paraden, 6 Gegentore) klar.

Lugano kontrollierte die Partie während 40 Minuten, kam aber erst in der 37. Minute durch Giovanni Morini in Überzahl zum 1:1-Ausgleich. Kurz danach leisteten sich aber die Luganesi Raphael Herburger und Alessio Bertaggia Stockfouls, welche Christian Djoos (2:1) und Fabrice Herzog (3:1) zu Beginn des Schlussabschnitts innerhalb von 59 Sekunden die mehr als vorentscheidenden Powerplay-Treffer ermöglichten. Yannick Zehnder erzielte zwei Tore für Zug. Drei Goals erzielten die Innerschweizer mit einem Mann mehr auf dem Eis.

Der totale Einsatz wurde nicht belohnt: Giovanni Morini erzielt das zwischenzeitliche 1:1. Bild: keystone

Nach gefallener Entscheidung versuchten Luganos Leaderfiguren mit Blick auf das dritte Spiel noch einzelne Zeichen zu setzen. Ob diese Provokationen ausreichen, um den effizienten EV Zug vom Weg abzubringen, wird sich bei der Fortsetzung am Dienstag weisen.

Lugano - Zug 2:6 (0:1, 1:0, 1:5)

6195 Zuschauer. - SR Stricker/Tscherrig, Steenstra/Burgy.

Tore: 17. Zehnder (Herzog) 0:1. 37. Morini (Alatalo/Powerplaytor) 1:1. 41. (40:35) Djoos (Kovar/bei 5 gegen 3) 1:2. 42. (41:34) Herzog (Simion/Powerplaytor) 1:3. 48. Zehnder 1:4. 51. Hofmann (bei 5 gegen 3) 1:5. 56. Arcobello (Carr, Loeffel/Powerplaytor) 2:5. 60. (59:47) Allenspach (Leuenberger/Powerplaytor) 2:6.

Strafen: 9mal 2 plus 10 Minuten (Abdelkader) gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Abdelkader; Simion.

Lugano: Schlegel; Loeffel, Mirco Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Guerra; Wolf; Fazzini, Arcobello, Prince; Carr, Thürkauf, Abdelkader; Bertaggia, Herburger, Herren; Vedova, Morini, Stoffel; Traber.

Zug: Genoni; Cadonau, Djoos; Hansson, Stadler; Gross, Kreis; Wüthrich; Marco Müller, Lander, Suri; Simion, Kovar, Hofmann; Zehnder, Senteler, Herzog; Allenspach, Leuenberger, Bachofner; De Nisco.

Bemerkungen: Lugano ohne Walker (verletzt), Boedker, Irving und Josephs (alle überzählige Ausländer). Zug von 39:58 bis 40:00 ohne Torhüter.

Lausanne – Fribourg 5:4 n.V.

Serie 1:1

In extremis gleicht der Lausanne Hockey Club die Viertelfinalserie gegen Gottéron aus. Lausanne setzt sich gegen Freiburg mit 5:4 nach Verlängerung durch.

Bis 32,9 Sekunden vor Schluss führte Fribourg 4:3. Dann rettete Ken Jäger, schon in den letzten Wochen einer der formstärksten Lausanner, mit dem 4:4-Ausgleich sein Team in die Verlängerung. Zu dem Zeitpunkt hatte Lausanne seinen Torhüter schon durch einen zusätzlichen Stürmer ersetzt.

In der Overtime riskierten beide Teams nicht viel. Fribourg konnte zwei Minuten lang Powerplay spielen. In der 72. Minute gelang indes Lausanne der Siegtreffer. Francis Paré zielte perfekt und versenkte den Puck ins «Lattenkreuz».

Vor dem Spiel hatte Lausannes Coach John Fust mit einem Torhüterwechsel überrascht. Tobias Stephan, der den ersten Achtelfinal gegen Ambri verloren hatte, stand für Luca Boltshauser vor dem Lausanner Tor. Mit 35 Paraden rechtfertigte Stephan das Vertrauen.

Francis Pare, der Sniper: Sein Schuss in der Verlängerung landete haargenau im Kreuz. Bild: keystone

In der regulären Spielzeit hatten beide Teams für mehr Energie auf dem Eis gesorgt als in der Verlängerung. Lausanne schoss nach offensiver Probleme gegen Ambri und in Spiel 1 gegen Freiburg endlich Tore. Schon nach 15 Minuten führte Lausanne 2:1. Christoph Bertschy übernahm die Regie bei den Waadtländern und zeigte eine brillante Leistung. Aber Fribourg-Gottéron liess sich bis zur 72. Minute nicht unterkriegen.

Lausanne führte zweimal: 2:1 und 3:2. Die beiden Führungen hatten aber bloss 160 und 66 Sekunden lang Bestand. Auch Gottéron führte 1:0 (während 87 Sekunden) und 4:3 (während zehneinhalb Minuten).

Lausanne - Fribourg-Gottéron 5:4 (2:2, 0:0, 2:2, 1:0) n.V.

9600 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wiegand/Kaukokari, Altmann/Wolf.

Tore: 5. (4:14) Gunderson (DiDomenico/Powerplaytor) 0:1 (ohne Torhüter). 6. (5:41) Gernat (Miele) 1:1. 15. Bozon (Bertschy) 2:1. 18. Schmid (Jecker, DiDomenico) 2:2 (ohne Torhüter). 47. Heldner (Bertschy) 3:2. 48. (48:00) Marchon (Sutter) 3:3 (ohne Torhüter). 49. (48:59) Mottet (Furrer, Sutter) 3:4 (ohne Torhüter). 60. (59:28) Jäger 4:4 (ohne Torhüter). 72. (71:05) Paré 5:4.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Sekac; Bykow.

Lausanne: Stephan; Glauser, Genazzi; Marti, Gernat; Heldner, Frick; Krueger; Bertschy, Fuchs, Sekac; Paré, Miele, Bozon; Riat, Jäger, Kenins; Holdener, Maillard, Douay; Baumgartner.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Diaz, Jecker; Sutter, Furrer; Kamerzin; Marchon, Desharnais, Mottet; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Rossi, Walser, Jörg; Brodin, Bougro, Bykow; Haussener.

Bemerkungen: Lausanne ohne Almond, Frolik (beide verletzt) und Emmerton (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Rantakari (überzähliger Ausländer). Lausanne von 58:05 bis 59:28 ohne Torhüter.

