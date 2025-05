Die Edmonton Oilers sind noch ein Sieg vom Halbfinal -Einzug entfernt. Bild: keystone

Heimsiege für Edmonton und Carolina – Las Vegas und Washington vor dem Aus

Die Edmonton Oilers und die Carolina Hurricanes benötigen in den NHL-Playoffs noch einen Sieg zum Einzug in die Halbfinals.

Edmonton – Las Vegas 3:0

Akira Schmid: Ersatzgoalie

Der letztjährige Stanley-Cup-Finalist Edmonton setzte sich gegen die Vegas Golden Knights 3:0 durch und führt in der Best-of-7-Viertelfinalserie 3:1. Der Matchwinner des Heimteams war Adam Henrique, der im ersten Drittel zweimal erfolgreich war. Das Schlussresultat stand bereits nach 28 Minuten fest.

Beim 3:0 von Evander Kane liess sich Connor McDavid seinen 14. Assist in den laufenden Playoffs gutschreiben. Edmontons Torhüter Stuart Skinner parierte 23 Schüsse. Bei den Gästen war Akira Schmid einmal mehr Ersatzgoalie.

Carolina – Washington 5:2

Carolina führte nach einem 5:2-Heimsieg gegen die die Washington Capitals ebenfalls mit 3:1 Siegen. Fünf verschiedene Spieler zeichneten für die Tore der Gastgeber verantwortlich. Den letzten Treffer ins leere Gehäuse erzielte der Russe Andrej Swetschnikow, der bereits zum siebenten Mal in der entscheidenden Meisterschaftsphase erfolgreich war.

Somit gewannen die Hurricanes, die in der ersten Runde die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler ausgeschaltet hatten, auch das fünfte Heimspiel in diesen Playoffs. Washington schloss die Qualifikation als zweitbestes Team hinter den Winnipeg Jets ab. (riz/sda)