National League: Bern kehrt zum Siegen zurück – Rappi fast mit Stängeli



Bild: KEYSTONE

SCB macht Schritt aus der Krise – Rappi verpasst «Stängeli» gegen Fribourg nur knapp

Der SC Bern hat das Gewinnen doch noch nicht verlernt. Ausgerechnet gegen den Leader ZSC Lions kehrte der Meister in der National League beim 2:1 auf die Siegesstrasse zurück. Zu Ende gingen die Erfolgsserie von Davos und Fribourg-Gottéron.

Bern – ZSC Lions 2:1

🐻Diesem Jubel sieht man an, wie wichtig der Sieg für den SCB ist! #NationalLeague pic.twitter.com/OFrZBllTsp — MySportsCH (@MySports_CH) November 16, 2019

Bild: KEYSTONE

Biel – Zug 1:2

Der EV Zug feierte mit dem 2:1 in Biel den dritten Auswärtssieg in Serie. Alle drei Tore fielen im ersten Drittel.

Raphael Diaz brachte die Zuger mit seinem zweiten Saisontor bereits nach 50 Sekunden in Führung. Nach genau 17 Minuten erhöhte Lino Martschini im Powerplay auf 2:0 - der Bieler Verteidiger Beat Forster lenkte den Puck unhaltbar ab. 97 Sekunden später verkürzte der Unglücksrabe auf 1:2. Dabei blieb es.

Der EVZ, der in den drei Meisterschaftspartien zuvor nicht weniger als 13 Gegentore kassierte hatte, verteidigte diesmal äusserst solid. Zwar lautete das Schussverhältnis im letzten Drittel 15:6 zu Gunsten der Bieler, doch wirklich gefährlich wurden die Seeländer nicht.

Zudem hinterliess der Zuger Goalie Luca Hollenstein, der den verletzten Leonardo Genoni ersetzte, einen sicheren Eindruck. Der 19-Jährige, der zum besten Spieler seines Teams gewählt wurde, stand zum zweiten Mal in der National League von Beginn weg zwischen den Pfosten und musste sich erneut nur einmal geschlagen geben.

Bild: KEYSTONE

Lugano – SCL Tigers 1:2

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

SCRJ Lakers – Fribourg 9:4

Bild: KEYSTONE

Davos – Servette 2:3

Nach sieben Siegen in Serie musste Davos wieder einmal als Verlierer vom Eis. Gegen Genève-Servette, das einen seltenen Auswärtssieg feierte, verloren die Bündner nach einem misslungenen Start 2:3.

Weil sie spielfrei hatten, waren die Genfer bereits am Vortag nach Davos gereist. Entsprechend frisch traten sie zu Beginn auf – im Gegensatz zum HCD, der am Freitag in Zug eine intensive Partie 5:4 gewonnen hatte. Servette nutzte die Vorteile im Startdrittel zu zwei wegweisenden Treffern: Jonathan Mercier mit seinem ersten Saisontreffer und Daniel Winnik schossen Servette in der 10. Minute mit einem Doppelschlag innerhalb von 43 Sekunden 2:0 in Führung.

Dem Rückstand rannte Davos vergeblich hinterher, auch wenn sich die Mannschaft von Trainer Christian Wohlwend steigerte. Fabrice Herzog glückte zwar kurz nach der zweiten Pause der Anschlusstreffer, nach 56 Minuten sorgte Tommy Wingels aber mit dem dritten Tor für die Entscheidung zu Gunsten der Genfer.

Servette beendete nicht nur die Siegesserie von Davos, es gewann auch erstmals seit Ende September wieder einmal eine Auswärtspartie und erstmals seit zwei Jahren wieder ein Spiel in Davos.

Bild: KEYSTONE

Ambri – Lausanne 1:2 n.V.

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

Die Telegramme:

Bern - ZSC Lions 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

16'205 Zuschauer. - SR Wiegand/Dipietro, Obwegeser/Dreyfus.

Tore: 18. Arcobello (Praplan) 1:0. 21. (20:17) Rüfenacht (Arcobello, Ebbett/Ausschluss Chris Baltisberger) 2:0. 35. Suter (Pettersson, Blindenbacher) 2:1.

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Scherwey) gegen Bern, 5mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Arcobello; Roe.

Bern: Caminada; Untersander, Colin Gerber; Andersson, MacDonald; Krueger, Burren; Praplan, Arcobello, Moser; Rüfenacht, Ebbett, Scherwey; Sciaroni, Mursak, Kämpf; Berger, Bieber, Jeremi Gerber; Spiller.

ZSC Lions: Flüeler; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher; Pettersson, Roe, Suter; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; Wick, Prassl, Diem; Chris Baltisberger, Schäppi, Pedretti; Sigrist.

Bemerkungen: Bern ohne Beat Gerber, Blum, Grassi, Heim und Pestoni, ZSC Lions ohne Simic (alle verletzt) und Ortio (überzähliger Ausländer). Roe und Krueger im 2. Drittel verletzt ausgeschieden. Latten-/Pfostenschüsse: Wick (17.), Rüfenacht (19.), MacDonald (20.) und Untersander (33.). Timeout ZSC Lions (58:56). ZSC Lions ab 58:20 ohne Torhüter.

Biel - Zug (1:2, 0:0, 0:0)

6004 Zuschauer. - SR Lemelin/Mollard, Kaderli/Wolf.

Tore: 1. Diaz 0:1. 18. Martschini (Kovar, Diaz/Ausschluss Salmela) 0:2. 19. Forster (Cunti, Kohler) 1:2.

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Rajala; Hofmann.

Biel: Hiller; Fey, Salmela; Rathgeb, Forster; Moser, Ulmer; Sataric; Ullström, Pouliot, Rajala; Kessler, Fuchs, Künzle; Kohler, Cunti, Tschantré; Holdener, Gustafsson, Neuenschwander; Karaffa.

Zug: Hollenstein; Diaz, Stadler; Schlumpf, Alatalo; Zryd, Zgraggen; Thiry; Klingberg, Lindberg, McIntyre; Martschini, Kovar, Hofmann; Simion, Leuenberger, Stoffel; Langenegger, Albrecht, Zehnder.

Bemerkungen: Biel ohne Schneider (überzähliger Ausländer), Riat, Hügli, Lüthi, Brunner und Kreis. Zug ohne Genoni, Bachofner, Schnyder, Morant, Thorell und Senteler (alle verletzt). - Biel ab 58:54 ohne Goalie. - Timeout Biel (59:53).

Lugano - SCL Tigers 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

5963 Zuschauer. - SR Salonen/Hungerbühler, Fuchs/Ambrosetti.

Tore: 5. Sannitz (Bürgler) 1:0. 36. Berger (Pesonen) 1:1. 52. Diem (Pesonen) 1:2.

Strafen: keine gegen Lugano, 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Klasen; Pesonen.

Lugano: Zurkirchen; Postma, Chorney; Löffel, Vauclair; Chiesa, Riva; Jecker, Wellinger; Klasen, Lajunen, Fazzini; Bürgler, Sannitz, Bertaggia; Suri, Haussener, Lammer; Jörg, Haussener, Zangger.

SCL Tigers: Punnenovs; Schilt, Blaser; Lardi, Leeger; Cadonau, Huguenin; Grossniklaus; Kuonen, Maxwell, Dostoinow; Berger, Diem, Pesonen; Schmutz, Earl, Neukom; Andersons, In-Albon, Rüegsegger.

Bemerkungen: Lugano ohne Morini und Walker. SCL Tigers ohne Melnalksnis, Gagnon, Erni, DiDomenico und Glauser (alle verletzt). - Pfostenschüsse: 29. Bürgler, 54. Sannitz. - Lugano ab 58:40 ohne Goalie. - Timeout Lugano (59:20).

Rapperswil-Jona Lakers - Fribourg-Gottéron 9:4 (2:2, 6:1, 1:1)

3912 Zuschauer. - SR Stricker/Fluri, Schlegel/Steenstra.

Tore: 1. (0:07) Clark (Egli) 1:0. 5. Bykow (Stalberg) 1:1. 14. Clark (Cervenka/Ausschluss Rossi) 2:1. 18. Mottet (Desharnais) 2:2. 21. (20:51) Rowe (Wellman, Sandro Forrer) 3:2. 22. (21:31) Stalberg (Bykow, Sprunger) 3:3. 23. (22:52) Rehak (Ness) 4:3. 27. Egli (Cervenka, Wellman/Ausschluss Lhotak) 5:3. 33. Hächler (Wellman, Rowe) 6:3. 38. Cervenka (Clark, Simek) 7:3. 40. Egli (Cervenka, Wellman/Ausschlüsse Lauper, Schmutz) 8:3. 42. Ness (Rehak) 9:3. 55. Furrer (Walser) 9:4.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Clark; Gunderson.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Egli, Randegger; Vukovic, Dufner; Maier, Hächler; Schmuckli, Gurtner; Clark, Cervenka, Simek; Wellman, Rowe, Sandro Forrer; Mosimann, Schlagenhauf, Dünner; Rehak, Ness, Hüsler.

Fribourg-Gottéron: Waeber/Berra (ab 27.); Gunderson, Stalder; Abplanalp, Chavaillaz; Kamerzin, Furrer; Marti; Brodin, Desharnais, Mottet; Rossi, Walser, Lhotak; Sprunger, Bykow, Stalberg; Vauclair, Schmutz, Lauper; Schmid.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Casutt, Profico, Schweri und Loosli. Fribourg-Gottéron ohne Marco Forrer und Marchon (alle verletzt). - Timeout Fribourg (27.).

Davos - Genève-Servette 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

4361 Zuschauer. - SR Hebeisen/Massy, Kovacs/Cattaneo.

Tore: 10. (9:02) Mercier (Berthon, Douay) 0:1. 10. (9:45) Winnik (Völlmin, Wingels) 0:2. 42. Herzog (Baumgartner, Ambühl) 1:2. 56. Wingels (Völlmin) 1:3. 60. (59:49) Palushaj (Du Bois, Lindgren) 2:3 (ohne Torhüter).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Lindgren; Wingels.

Davos: Van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Rantakari, Paschoud; Stoop, Guerra; Kienzle; Marc Wieser, Lindgren, Palushaj; Hischier, Corvi, Tedenby; Ambühl, Baumgartner, Herzog; Frehner, Aeschlimann, Dino Wieser; Eggenberger.

Genève-Servette: Mayer; Karrer, Maurer; Jacquemet, Tömmernes; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Wingels, Richard, Rod; Kast, Fehr, Winnik; Maillard, Smirnovs, Miranda; Douay, Berthon, Bozon; Riat.

Bemerkungen: Davos ohne Buchli, Nygren (beide verletzt), Barandun, Bader und Meyer (alle überzählig), Genève-Servette ohne Descloux, Fritsche und Wick (alle verletzt). Pfostenschüsse Palushaj (5.), Winnik (51.) und Lindgren (59.). Timeout Davos (52.). Davos ab 57:34 ohne Torhüter.

Ambri-Piotta - Lausanne 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) n.V.

4807 Zuschauer. - SR Urban/Vikman (FIN), Kehrli/Gnemmi.

Tore: 19. Genazzi (Frick, Emmerton/Ausschluss Müller) 0:1. 31. Flynn (Upshall) 1:1. 65. (64:38) Jeffrey (Junland) 1:2.

Strafen: 3mal 2 plus 10 Minuten (Fischer) gegen Ambri-Piotta, 2mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Jeffrey.

Ambri-Piotta: Manzato; Plastino, Fischer; Ngoy, Jelovac; Fohrler, Dotti; Payr; Trisconi, Goi, Bianchi; Upshall, Flynn, Zwerger; D'Agostini, Müller, Hofer; Neuenschwander, Dal Pian, Egli; Rohrbach.

Lausanne: Stephan; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Genazzi, Nodari; Grossmann; Moy, Jeffrey, Vermin; Bertschy, Emmerton, Kenins; Traber, Froidevaux, Roberts; Antonietti, Herren.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Novotny, Kneubühler, Kostner, Fora, Pinana, Sabolic und Incir, Lausanne ohne Jooris, Leone und Almond (alle verletzt). Timeout Ambri-Piotta (27.). (pre/sda)

