Sport

Eishockey

National League: Die ZSC Lions schlagen Lausanne



Bild: keystone

Ein starkes Schlussdrittel reicht: Die ZSC Lions schlagen Lausanne

Am Freitag hatten die ZSC Lions zuhause gegen Genève-Servette einen Dreitore-Vorsprung verspielt, gegen Lausanne kehrte der meistgenannte Meisterschaftsfavorit den Spiess um. Nach einem 0:1-Rückstand bis zur 26. Minuten drehten die Zürcher die Partie. Im letzten Drittel dauerte es nur drei Minuten, ehe Garrett Roe mit einem magistralen Pass des PostFinance-Topskorers Sven Andrighetto entwischte, Lausannes Goalie Tobias Stephan keine Chance liess und die Lions erstmals in Führung brachte.

Auf den Rückstand konnten die über weite Strecken ebenbürtigen Waadtländer nicht mehr reagieren. Knapp drei Minuten später sorgte Christian Marti mit einem wuchtigen Schuss für eine Vorentscheidung. Nach dem dritten Sieg im fünften Spiel können sich die Zürcher wie erwartet nach vorne orientieren.

Lausanne war gut gestartet, im ersten Drittel durch Etienne Froidevaux in Führung gegangen und bis zum Ausgleich durch Chris Baltisberger das torgefährlichere Team gewesen. Das 0:6 am zweiten Spieltag in Biel war wohl nur ein Ausrutscher, auch das Team von Coach Craig MacTavish dürfte vorne mitmischen können. Sie weisen nun wie der ZSC, Fribourg-Gottéron (1 Spiel weniger) und Zug (2 Spiele weniger) neun Punkte auf.

ZSC Lions - Lausanne 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

7180 Zuschauer. - SR Stricker/Stolc (SVK), Wolf/Betschart. -

Tore: 14. Froidevaux (Douay) 0:1. 26. Chris Baltisberger (Geering) 1:1. 44. Roe (Andrighetto) 2:1. 46. Christian Marti 3:1.

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Chris Baltisberger) gegen ZSC Lions, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Andrighetto; Kenins.

ZSC Lions: Waeber; Noreau, Christian Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Morant; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Pedretti, Krüger, Hollenstein; Pettersson, Prassl, Wick; Simic, Schäppi, Sigrist; Diem.

Lausanne: Stephan; Heldner, Frick; Genazzi, Barberio; Grossmann, Aurélien Marti; Krueger, Froidevaux; Bertschy, Gibbons, Kenins; Conacher, Malgin, Almond; Maillard, Emmerton, Bozon; Leone, Jäger, Douay.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Blindenbacher, Bodenmann und Capaul (alle verletzt). Lausanne ab 57:51 ohne Torhüter. (abu/sda)

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys Dinge, die Hockey-Fans niemals sagen würden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter