WM Auftakt nach Mass – die Schweiz schlägt Norwegen deutlich, ohne restlos zu überzeugen

Ohne restlos zu überzeugen, wird die Schweiz der Favoritenrolle zum WM-Auftakt gerecht. Das Team von Trainer Patrick Fischer setzt sich in Prag gegen Norwegen 5:2 durch.

Für die Differenz zeichneten die Schweizer mit drei Toren im Mitteldrittel verantwortlich. In der 25. Minute brachte Verteidiger Romain Loeffel den Favoriten mit einem Schuss von der blauen Linie mit 2:1 zum zweiten Mal in Führung, wobei sich WM-Neuling Ken Jäger einen Assist gutschreiben liess. Vier Minuten später erhöhte Sven Senteler mit seinem ersten WM-Treffer nach schöner Vorarbeit von Captain Roman Josi aus dem Slot heraus auf 3:1. In der 34. Minute fing Gaëtan Haas in der Mittelzone einen Pass ab und bediente Tristan Scherwey, der den norwegischen Keeper Jonas Arntzen im zweiten Anlauf zum 4:1 bezwang.

Im dritten Schweizer Powerplay erhöhte dann Nino Niederreiter mit seinem zweiten Skorerpunkt in dieser Partie noch auf 5:1 (52.). Die Eisgenossen übernahmen von Beginn an das Zepter und gingen dank Sven Andrighetto (12.) verdient in Führung. Beim Verteidigen agierten sie aber nicht immer stilsicher, und das rächte sich in der 15. Minute, als Markus Vikingstad die Schweizer Unordnung zum 1:1 ausnutzte. Goalie Leonardo Genoni war machtlos. So stand es nach 20 Minuten trotz 15:4 Torschüssen (total 40:15) bloss 1:1. Nach dem 2:1 vergab Stian Solberg eine Top-Chance zum 2:2.

Letztendlich gewannen die Schweizer aber souverän zum siebenten Mal in Folge das Startspiel an einer WM. Dass noch einige Luft nach oben besteht, ist normal. Vor allem die Toplinie mit Nico Hischier, Philipp Kuraschew und Calvin Thürkauf muss sich steigern.

Die Schweizer geniessen nun einen Ruhetag, ehe sie am Sonntagabend um 20.20 Uhr auf Österreich treffen. Der Nachbar wird vom Schweizer Roger Bader gecoacht. Einer der Assistenten ist Kulttrainer Arno Del Curto. Als die WM 2015 letztmals in Prag stattfand, unterlagen die Schweizer den Österreichern 3:4 nach Penaltyschiessen. Das soll nicht noch einmal passieren.

Stimmen zum Spiel

Roman Josi:

Der Schweizer Captain zum Auftaktsieg:

«Es ist natürlich super, mit einem Sieg ins Turnier zu starten. Wir sind im ersten Drittel gut gestartet, haben dann aber für zehn Minuten nicht wirklich unser Spiel gespielt. Dort haben die Norweger Druck gemacht. Im zweiten und dritten Drittel haben wir dann wieder besser gespielt. Das erste Spiel ist nicht immer einfach, aber wir sind natürlich glücklich, dass wir es gewinnen konnten.»

Roman Josi über seine Leistung:

«Ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Am Anfang musste ich wegen des grossen Eisfelds etwas atmen, da ist es ein wenig anders. Ich musste mich etwas daran gewöhnen, dann lief es gut. Mit dem Team lief es super, ich kannte viele Spieler schon. Ich hoffe, es wird jetzt immer wie besser.»

Josi über seine Rolle als Captain:

«Für mich ist es eine Riesen-Ehre. Ich war noch nie Captain in der Schweizer Nationalmannschaft und dass ich das ‹C› für die Schweizer Nati tragen kann, ist für mich ein Riesen-Privileg und ich bin extrem dankbar. Ich bin auch dankbar, so ein cooles Team und so eine coole Leadership-Truppe zu haben. Mit vielen Spielern, die schon viele Weltmeisterschaften gespielt haben. Da sind wir ein Team mit etwas älteren Spielern.»

Das Telegramm



Schweiz - Norwegen 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Prag.

16'617 Zuschauer.

SR Brander/Holm (FIN/SWE), Gustafson/Hofer (USA/GER). Tore: 12. Andrighetto (Niederreiter, Loeffel) 1:0. 15. Vikingstad (Thoresen, Johanessen) 1:1. 25. Loeffel (Siegenthaler, Jäger) 2:1. 29. Senteler (Josi, Simion) 3:1. 34. Scherwey (Haas) 4:1. 52. Niederreiter (Ambühl, Kuraschew/Ausschluss Steen) 5:1. 59. Brandsegg-Nygard (Thoresen, Zuccarello/Ausschluss Kuraschew) 5:2.

Strafen: Je 3mal 2 Minuten.

Schweiz: Genoni; Glauser, Josi; Loeffel, Siegenthaler; Kukan, Marti; Fora; Kuraschew, Hischier, Thürkauf; Andrighetto, Jäger, Niederreiter; Simion, Senteler, Herzog; Ambühl, Haas, Scherwey; Bertschy.

Norwegen: Arntzen; Johannesen, Solberg; Hansen, Nörstebö; Krogdahl, Kasastul; Engebraten; Zuccarello, Salsten, Thoresen; Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen; Brandsegg-Nygard, Vesterheim, Steen; Rönnild, Salsten, Trettenes; Martinsen.

Bemerkungen: Schweiz ohne Jung, Bader (noch nicht gemeldet), Schmid (überzählig) und Berra (Ersatzgoalie).

Schüsse: Schweiz 40 (15-13-12); Norwegen 15 (5-5-5). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 1/3; Norwegen 1/3.

