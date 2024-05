Eishockey-WM: Deutschland, Schweden und Tschechien starten mit Siegen

Schweden gewinnt gegen die USA deutlich. Bild: EPA

Schweden gewinnt den Kampf der Titanen – auch Deutschland startet mit einem Sieg in die WM

Gruppe B

Schweiz – Norwegen 5:2

Tschechien – Finnland 1:0 n.P.

Die Eishockeyaner aus Tschechien beginnen die Heim-WM mit einem Erfolgserlebnis. Sie starten mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Olympiasieger Finnland ins Turnier.

Nach harzigen 60 Minuten und einer spektakulären, aber ebenso torlosen fünfminütigen Verlängerung musste die Entscheidung im Penaltyschiessen fallen. Dort wurde Biels Goalie Harri Säteri im finnischen Tor zweimal bezwungen, während sein Gegenüber alle Versuchen der Finnen parieren konnte. Den Schlusspunkt setzte mit einem Hocheckschuss Tschechiens Roman Cervenka, der 38-jährige Routinier in Diensten der Rapperswil-Jona Lakers.

Gruppe A

Deutschland – Slowakei 6:4

Wie die Schweiz in Prag feierte in der anderen WM-Gruppe in Ostrava auch Deutschland einen gelungen Start ins Turnier. Das Team des ehemaligen Lugano- und ZSC-Meistertrainers Harold Kreis besiegte die Slowakei 6:4.

Unter die Torschützen reihten sich mit Dominik Kahun und Marc Michaelis auch zwei Spieler aus der National League. Der für den SC Bern stürmende Kahun eröffnete knapp vor Spielhälfte mit dem 1:0 das Skore, Michaelis, der kürzlich seinen Vertrag mit dem EV Zug aufgelöst hat, traf zu Beginn des Schlussdrittels zum 4:2.

Nach dem überraschenden Finaleinzug vor einem Jahr ist für die Deutschen das Erreichen der Viertelfinals das Minimalziel. Dafür könnte der Startsieg gegen den direkten Konkurrenten Slowakei am Ende Gold wert sein.

Schweden – USA 5:2

In der deutlich schwächer einzustufenden Gruppe B in Ostrava jubelten im Abendspiel die Schweden, die im Duell der beiden Gruppenfavoriten gegen die USA mit 5:2 als Sieger vom Eis gingen.

