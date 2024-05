Utah Yeti oder einfach HC Utah? Du kannst mitbestimmen, wie das neuste NHL-Team heisst

Die Arizona Coyotes ziehen nach Utah um. Wie die neue NHL-Franchise heissen soll, ist noch nicht bekannt. Nun haben die Besitzer eine Umfrage lanciert – so kannst auch du mitentscheiden, unter welchem Namen das Team mit dem Schweizer Janis-Jérôme Moser in Zukunft auflaufen wird.

Mitte April wurde bekannt, dass die Franchise der Arizona Coyotes – das Team des Schweizers Janis-Jérôme Moser – eingestampft und nach Salt Lake City verkauft wird. Das dislozierte Team wird den Spielbetrieb ab der Saison 2024/25 in der Central Division der Western Conference wieder aufnehmen.

Während die anderen NHL-Teams der Relocation bereits zugestimmt haben und auch schon klar ist, dass Ryan Smith, Besitzer des NBA-Teams der Utah Jazz, die Geschicke der neuen Franchise leiten wird, steht etwas Wichtiges noch in den Sternen: Bis heute ist noch nicht bekannt, unter welchem Namen die Franchise aus dem Westen der USA auflaufen soll

Nun haben die Besitzer diesbezüglich eine Umfrage gestartet. Ab sofort bis zum 22. Mai 2024 haben Eishockey-Fans die Möglichkeit, aus 20 Vorschlägen für ihren Favoriten abzustimmen.

Ob Janis Moser in Zukunft für Utah Freeze, die Utah Outlaws oder doch für Utah Yeti auflaufen wird, kannst auch du mitbestimmen, lieber User. Hier gehts zur offiziellen Umfrage. Pro Person kann jeweils nur eine Stimme abgegeben werden.

Die Umfrage ist jedoch nur die erste Phase des Entscheidungsprozesses. Wie es nach der Umfrage weitergeht, wird erst im Sommer bekanntgegeben. Was schon jetzt klar ist: In der ersten Saison (2024/25) wird das Team Trikots mit der Aufschrift «Utah» tragen. Der neue Teamname, das Logo, das Maskottchen und die Vereinsfarben kommen erst in der Saison 2025/26 zum Einsatz.

