Klotens Kantersieg in Küsnacht – Overtime zwischen Langenthal und Olten



GCK Lions – Kloten 2:7

Serie 1:1

Zwei Tage nach dem blamablen 1:4 zum Start in die Viertelfinalserie gegen die GCK Lions hat sich der EHC Kloten rehabilitiert. Auswärts in Küsnacht siegten sie vor 1080 Zuschauern mit 7:2.

Bis zur Spielmitte konnte der Underdog ein Unentschieden halten, nach zwei Dritteln führte Kloten erst mit 3:2. Doch mit drei Treffern zwischen der 45. und der 50. Minute schufen sie die entscheidende Differenz.

GCK Lions - Kloten 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)

Küsnacht. - 1080 Zuschauer. - SR Staudenmann/Boujon, Wermeille/Nater.

Tore: 3. Berri (Hardmeier) 1:0. 14. Figren (Faille, Kindschi/Powerplaytor) 1:1. 32. Lehmann (Ganz) 1:2. 35. Faille (Figren) 1:3. 39. Chiquet (Backman, Braun/Powerplaytor) 2:3. 45. (44:21) Knellwolf (Figren, Faille) 2:4. 46. (45:42) Forget (Truttmann) 2:5. 50. Lehmann (Truttmann) 2:6. 53. Gian Janett (Obrist) 2:7.

Strafen: 3mal 2 plus 10 Minuten (Riedi) gegen GCK Lions, 5mal 2 plus 10 Minuten (Marchon) gegen Kloten.

Langenthal – Olten 3:3 *

Serie 1:0

Schon das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie ging in die Verlängerung, Langenthal setzte sich in Olten mit 5:4 durch.

Nun im zweiten Spiel stand es nach 60 Minuten 3:3. Die Langenthaler Mika Henauer (54.) und Mathieu Maret (55.) erzwangen mit ihren späten Toren die Verlängerung.

Thurgau – Visp 2:1

Serie 1:1

In einer ruppigen Partie mit drei Spieldauerdisziplinarstrafen setzte sich der HC Thurgau in Weinfelden knapp durch. Frantisek Rehak (30.) und Qualifikations-Topskorer Melvin Merola (43.) brachten die Mostinder in Führung, zu mehr als Anton Ranovs Anschlusstreffer (53.) war Visp nicht mehr in der Lage.

Thurgau - Visp 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Weinfelden. - 1459 Zuschauer. - SR Borga/Fausel, Steenstra (CAN)/Haag.

Tore: 30. Rehak (Spiller) 1:0 (ohne Torhüter). 43. Merola (Kellen Jones, Spiller/Powerplaytor) 2:0 (ohne Torhüter). 53. Ranov (Ritz, Furrer) 2:1.

Strafen: 8mal 2 plus 5 Minuten (Fechtig) plus Spieldauer (Fechtig) gegen Thurgau, 6mal 2 plus 2mal 5 Minuten (Steiner, Spinell) plus 2mal Spieldauer (Steiner, Spinell) gegen Visp.

La Chaux-de-Fonds – Ajoie 2:1

Serie 1:1

Nach dem 6:2-Heimsieg zum Auftakt verlor Ajoie das zweite Spiel der Derby-Serie. Timothy Coffman, der beide Treffer der Chaux-de-Fonniers im Powerplay erzielte, war der gefeierte Held vor 3000 Zuschauer in der Patinoire des Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

3019 Zuschauer. - SR Massy/Erard, Dreyfus/Micheli.

Tore: 10. Coffman (Carbis, Mieville/Powerplaytor) 1:0. 35. Frossard 1:1. 42. Coffman (Mieville, Cameron/bei 5 gegen 3) 2:1.

Strafen: 3mal 2 plus 10 Minuten (Cameron) gegen La Chaux-de-Fonds, 6mal 2 plus 10 Minuten (Ryser) gegen Ajoie. (ram/sda)

