Timo Meier sammelt seine ersten Skorerpunkte gegen Utah – mit den Devils verliert er das Spiel trotzdem. Bild: keystone

Schwarze Nacht für die Schweizer in der NHL

Die New Jersey Devils beziehen in der NHL ihre zweite Niederlage in Folge. Das Team mit dem Schweizer Trio verliert im heimischen Stadion gegen die Utah Mammoth 3:5.

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New Jersey Devils – Utah Mammoth 3:5

Es war eine bittere Premiere für die Devils. Sie mussten sich den Utah Mammoth seit deren Umzug nach Salt Lake City erstmals geschlagen geben. Bis vor zwei Jahren hatte die Franchise noch Arizona Coyotes geheissen und war zuletzt in Tempe, einem Stadtteil von Phoenix, beheimatet. Je zweimal waren sich die beiden Teams in den vorangegangenen zwei Saisons gegenüber gestanden, stets hatten die Devils die Oberhand behalten.

Zweimal vermochte die Mannschaft mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler einen Rückstand auszugleichen. Torschütze war beide Male der Kanadier Luke Evangelista, der Anfang September von den Nashville Predators zu den Devils gewechselt hatte. Für den Flügelstürmer waren es die ersten zwei Treffer für seinen neuen Arbeitgeber. Bei Evangelistas zweitem Tor war Meier Assistent. Es war nicht nur der erste Skorerpunkt für den Appenzeller in dieser Meisterschaft, sondern für die gesamte Schweizer Fraktion bei den Devils.

New Jersey goal! Scored by Luke Evangelista with 13:29 left in the 2nd. Assisted by Timo Meier. NJD: 2 | UTA: 2 #UTAvsNJD #NJDevils #TusksUp https://t.co/cDmDnbi4mf — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 7, 2026

Den vorentscheidenden Unterschied auf dem Weg zum dritten Sieg in der vierten Partie der noch jungen Saison bewerkstelligten die Mammoth in der zweiten Hälfte des zweiten Drittels, in der sie von 2:2 auf 4:2 stellten. Aufseiten der Gäste tat sich wiederum der Amerikaner Nick Schmaltz hervor. Der Center war Torschütze und zweifacher Vorbereiter. Schmaltz traf damit auch im vierten Spiel und hat in seiner Bilanz bereits sieben Skorerpunkte stehen.

Toronto Maple Leafs – Nashville Predators 5:4

Niederlagen setzte es in der Nacht auf Mittwoch auch für die weiteren zwei im Einsatz gestandenen Schweizer ab. Roman Josi musste sich mit den Nashville Predators auswärts gegen die Toronto Maple Leafs 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Für die Gäste endete ein Abend ärgerlich, der verheissungsvoll begonnen hatte. Zu Beginn des zweiten Drittels hatten die Predators 3:0 geführt und waren danach auch noch 4:2 vorne gelegen. Josi war beim 1:0 des Kanadiers Steven Stamkos, der auch das vierte Tor erzielte, einer der Vorbereiter.

Bei den Maple Leafs sorgte Gavin McKenna mit einem Tor und einem Assist für seine ersten Skorerpunkte in der NHL. Der 18-jährige Kanadier war im Juni im Draft als Nummer 1 gezogen worden. Den Sieg der Maple Leafs machte ein ehemaliger Nummer-1-Draft perfekt. Auston Matthews traf 14 Sekunden vor dem Ende der zusätzlichen Spielzeit. Der Amerikaner, der vor elf Jahren seine Karriere bei den ZSC Lions lanciert hatte, hatte zuvor bei drei Toren als Passgeber gewirkt.

AUSTON MATTHEWS WINS IT FOR THE LEAFS IN OVERTIME TO COMPLETE THE COMEBACK 🔥😱 #Leafs https://t.co/wv4UZ4nJk7 — TSN (@TSN_Sports) October 7, 2026

Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 4:2

Pius Suter schliesslich musste mit den St. Louis Blues in Chicago als Verlierer vom Eis. Die Equipe mit dem Zürcher unterlag den Blackhawks 2:4, die im vierten Spiel zum ersten Sieg kamen. (car/sda)