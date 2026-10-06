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CHL: HCD und Servette verlieren in Schweden – Fribourg siegt deutlich

261006 Beni Waidacher of Davos looks dejected during the CHL game between R�gle and Davos on October 6, 2026 in �ngelholm. Photo: Niclas J�nsson / BILDBYRAN / COP 273 / NO0449 ishockey Ice hockey, Eis ...
Der HC Davos geht in Schweden leer aus.Bild: www.imago-images.de

HCD und Servette gehen in Schweden leer aus – Fribourg feiert Kantersieg

Unterschiedliche Gefühlslagen bei den Schweizer Teams in der Champions Hockey League: Während Fribourg-Gottéron einen souveränen Heimsieg feierte, zogen der HC Davos und Genève-Servette einen punktelosen Abend ein.
06.10.2026, 22:1806.10.2026, 22:18
Inhaltsverzeichnis
Skelleftea – Davos 3:2
Växjö – Genf 4:0
Fribourg – Nitra 6:1
Die Tabelle

Skelleftea – Davos 3:2

Eine späte, aber letztlich unbelohnte Aufholjagd zeigte der HC Davos bei Rögle BK. Die Bündner gerieten bereits im ersten Drittel nach Toren von Albin Sundsvik (10.) und Tinus Luc Koblar (15.) mit 0:2 ins Hintertreffen. Als Linus Sandin zur Spielhälfte (30.) den dritten schwedischen Treffer nachlegte, schien die Partie entschieden.

In der Schlussphase bäumte sich der HCD jedoch nochmals auf. Enzo Corvi brachte die Gäste in der 56. Minute zum 1:3 auf die Anzeigetafel. Nach einem Timeout und einer Strafe gegen Rögle (Sandin) verkürzte Brendan Lemieux im Powerplay nach Vorarbeit von Sven Jung und Calle Andersson gar noch auf 2:3 (60.). Zum Ausgleich reichte die Zeit in den verbleibenden 45 Sekunden jedoch nicht mehr.

Das Tor von Enzo Corvi.

Rögle (SWE) - Davos 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
SR Wedin/Holm (SWE).
Tore: 10. Sundsvik (Zaar) 1:0. 15. Koblar (Olofsson, Horky) 2:0. 30. Sandin (Kellman, Friedman) 3:0. 56. Corvi 3:1. 60. (59:15) Lemieux (Jung, Andersson/Ausschluss Sandin/Davos ohne Goalie Hollenstein).
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Rögle, 1mal 2 Minuten gegen Davos.

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Växjö – Genf 4:0

Die Genfer wiederum meldeten sich mit einem Sieg zurück. Beim polnischen Meister Tychy gewann das Team von Trainer Sam Hallam dank eines Last-Minute-Treffers 1:0. Der Finne Vili Saarijärvi schoss die Gäste knapp zwei Minuten vor Schluss zum Sieg.

Växjö Lakers (SWE) - Genève-Servette 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
SR Magnusson/Folkstrand (SWE).
Tore: 20. (19:31) Nadeau (Isaksson, Cehlarik) 1:0. 33. Henriksson (Lowe, Suomi) 2:0. 40. (39:05) Karlsson (Henriksson) 3:0. 59. Lowe (Ausschluss Suomi!/ins leere Tor) 4:0.
Strafen: je 2mal 2 Minuten gegen Växjö Lakers und Genève-Servette.

Fribourg – Nitra 6:1

Ein Erfolgserlebnis verbuchte hingegen Fribourg-Gottéron. Die Freiburger liessen dem HK Nitra vor heimischem Publikum keine Chance. Zwar geriet der Schweizer Meister durch Brett Pollock (7.) früh in Rückstand, fand aber prompt eine Antwort: Maximilian Streule (11.) und Henrik Borgström (20.) drehten die Partie noch vor der ersten Sirene. Im Mitteldrittel baute Sandro Schmid (34.) die Führung auf 3:1 aus. Im Schlussabschnitt untermauerten Jacob de la Rose (44.), Samuel Walser (49.) und Jamiro Reber (53.) den diskussionslosen Sieg mit drei weiteren Treffern.

Am 14. Oktober stehen für die Schweizer Teams die nächsten Aufgaben auf europäischem Eis an. Der HC Davos empfängt vor eigenem Anhang Liberec aus Tschechien, während Genève-Servette die Kölner Haie zu Gast hat. Fribourg-Gottéron tritt auswärts in Dänemark bei Herning an.

Fribourg-Gottéron - HK Nitra (SVK) 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
7069 Zuschauer. SR MacFarlane/Ruprecht (USA/SUI).
Tore: 7. Pollock 0:1. 11. Streule (De la Rose, Bertschy) 1:1. 20. (19:24) Borgström (Richard) 2:1. 34. Schmid (Hedlund, Cecekovas) 3:1. 44. De la Rose (Bertschy) 4:1. 49. Walser (Etter) 5:1. 53. Reber 6:1.
Strafen: je 2mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron und HK Nitra. (nih/sda)

Die Tabelle

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