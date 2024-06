8:1! Edmonton meldet sich mit Gala-Auftritt im Stanley-Cup-Final zurück

Nach zwei Partien in Edmonton reisen die Teams nun wieder nach Florida. Nach zwei Ruhetagen haben die Panthers am Dienstag die Chance, vor eigenen Publikum erstmals den Stanley Cup zu gewinnen. (dab)

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

«Ein Sieg für Murat Yakin»: So reagieren die Medien auf den Ungarn-Triumph

Die Schweiz überzeugt beim WM-Start, der Auftakt wird zum grossen Befreiungsschlag von Murat Yakin. Die Schweizer Medien sparen nicht mit Lob, in Ungarn herrscht Ernüchterung. Die Reaktionen im Überblick.

Was wurde er gescholten, in Zweifel gezogen, infrage gestellt: Murat Yakin dürfte definitiv nicht mit dem besten Gefühl in die EM-Kampagne gestartet sein, sofern er nicht die seltene Gabe besitzt, sämtliche Kritik an sich abprallen zu lassen. Auch eine repräsentative watson-Umfrage kurz vor Euro-Start stellte dem Nati-Coach ein mieses Zeugnis aus und seine Eignung für das Amt, das er innehat, infrage.