Der EHC Kloten legt im Swiss-League-Final gegen Ajoie wieder vor



Bild: keystone

Ein Sieg zu null: Der EHC Kloten legt im Swiss-League-Final wieder vor

Der EHC Kloten legt im Playoff-Final der Swiss League wieder vor. Der Qualifikationssieger bezwingt Ajoie 2:0 und führt in der Best-of-7-Serie 2:1.

Die Basis zum Sieg legte Kloten im Mitteldrittel mit zwei Toren innerhalb von 173 Sekunden. Beim 1:0 (30.) profitierte Andri Spiller davon, dass Ajoies Verteidiger Anthony Rouiller den Puck mit dem Schlittschuh ins eigene Tor ablenkte. Dem zweiten Treffer von Niki Altorfer (33.) ging ein Fehler der Jurassier im Spielaufbau voraus, wobei der Klotener Verteidiger Fabian Ganz gut antizipierte.

Der Sieg der Gastgeber war absolut verdient, sie hatten Ajoie mit ihrer aufsässigen Spielweise weitgehend im Griff, liessen nur wenig zu. Die beste Chance zum 1:2 vergab in der 53. Minute Jonathan Hazen, der alleine vor Goalie Dominic Nyffeler scheiterte. Dieser feierte dank 21 Paraden bereits den fünften Shutout in den laufenden Playoffs.

In den ersten 20 Minuten zählten die Statistiker 12:3 Torschüsse zu Gunsten der Klotener, dennoch war es nicht so, dass die Führung der Zürcher in der Luft lag.

Daniel Eigenmann: «Wir nahmen zu wenig Checks»



Der @HC_Ajoie_off verliert Spiel Nr. 3 mit 0:2! 🏒 pic.twitter.com/KM1q6wQKqk — MySportsCH (@MySports_CH) April 22, 2021

Im zweiten Abschnitt agierte der Favorit dann zielstrebiger und wurde dafür belohnt. Somit fehlen dem Team von Trainer Per Hanberg noch zwei Siege, um nach drei Saisons in der Swiss League wieder in die National League aufzusteigen. Die nächste Partie findet am Samstag in Pruntrut statt. (abu/sda)

Kloten - Ajoie 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

50 Zuschauer. - SR Müller/Dipietro, Huguet/Wermeille.

Tore: 30. Spiller (Meyer) 1:0. 33. Altorfer (Forget, Ganz) 2:0. -

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 2mal 2 Minuten gegen Ajoie.

Kloten: Nyffeler; Back, Kindschi; Gian Janett, Ganz; Gähler, Bartholet; Oejdemark, Seiler; Figren, Kellenberger, Obrist; Forget, Marchon, Altorfer; Spiller, Faille, Meyer; Leone, Füglister, Knellwolf.

Ajoie: Wolf; Birbaum, Pouilly; Rouiller, Hauert; Aebischer, Eigenmann; Hazen, Devos, Schmutz; Frei, Frossard, Huber; Camichel, Mäder, Joggi; Muller, Macquat, Schnegg.

Bemerkungen: Kloten ohne Simek (gesperrt) und Brace (überzähliger Ausländer). Ajoie ohne Casserini (verletzt). Ajoie ab 58:23 ohne Goalie. (abu/sda)

