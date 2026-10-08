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Mayer und van Pottelberghe: Servette und Lugano tauschen die Goalies

Torhueter Robert Mayer (GSHC) jubelt nach dem Sieg im Penaltyschiessen im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem SC Bern und dem Geneve-Servette HC, am Freitag, 2. Oktober 2026 ...
Robert Mayer hütet neu für Lugano das Tor.Bild: keystone

Blockbuster in der National League: Servette und Lugano tauschen Torhüter

08.10.2026, 15:2008.10.2026, 15:20

In der National League kommt es zu einem Goalietausch: Robert Mayer, bislang Ersatzgoalie bei Genf-Servette, wechselt zum HC Lugano. Joren van Pottelberghe, der in dieser Saison erst einen Einsatz für die Tessiner absolviert hat, geht den umgekehrten Weg. Dies gab der HC Lugano auf Instagram bekannt.

Der 36-jährige Robert Mayer führte Servette 2023 mit überragenden Leistungen in den Playoffs zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte und wurde dafür auch zum besten Torhüter der Liga ausgezeichnet. Ein Jahr später gewann er mit Servette auch die Champions Hockey League. Danach kam der schweizerisch-tschechische Doppelbürger allerdings nie mehr an dieses Niveau heran. Letzte Saison absolvierte er für die Grenats in der Regular Season nur noch elf Spiele bei einer Fangquote von 86,8 Prozent. In der aktuellen Spielzeit hat er zwei Spiele gemacht und wies dabei ordentliche Statistiken vor (91,4 % Fangquote).

Joren van Pottelberghe verlor 2023 mit dem EHC Biel den Playoff-Final gegen Servette und Robert Mayer. Da er bei den Seeländern aber nicht am Finnen Harri Säteri vorbeikam, wechselte er ein Jahr später zum HC Lugano. Dort wurde er in der ersten Saison von einer komplizierten Fussverletzung zurückgeworfen und konnte auch letztes Jahr Niklas Schlegel nicht als Nummer 1 verdrängen.

Beide Torhüter haben noch einen Vertrag bis Ende der aktuellen Saison und werden diesen nun bei ihren neuen Klubs erfüllen. (abu)

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