Sport

Eishockey

NHL: Kevin Fiala erzielt bei Minnesota-Sieg sein drittes Saisontor



Bild: keystone

Fiala erzielt drittes Saisontor – und muss für üblen Check vorzeitig in die Kabine

Kevin Fiala steuert ein Tor zum Sieg der Minnesota Wild gegen die Los Angeles Kings bei. Auch Nino Niederreiter, Jonas Siegenthaler und Dean Kukan gewinnen.

Minnesota – Los Angeles 5:3

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Schuss, 1 Block, 7:45 TOI

Fiala spielte beim 5:3-Sieg gegen die Los Angeles seine ganze Schnelligkeit und Kaltblütigkeit aus, als er in der 9. Minute bei einem Konter entwischte und zum 2:0 für Minnesota einschoss. Es war das dritte Saisontor für den Schweizer Flügel. Das Heimteam liess sich die frühe Führung nicht mehr nehmen und setzte sich am Ende 5:3 durch.

Fiala machte aber nicht nur mit seinem herrlichen Breakaway-Tor auf sich aufmerksam, sondern auch mit einem bösen Check in Bandennähe gegen Matt Roy, für den er eine 5-Minuten- plus Spieldauerdisziplinarstrafe kassierte.

Carolina – Tampa Bay 1:0 n.V.

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 2 Hits, 16:56 TOI

Dramatisch ging es in Raleigh zu, wo die Carolina Hurricanes 1:0 nach Verlängerung gewannen. Das einzige Tor fiel erst in der 62. Minute durch Martin Necas. Nino Niederreiter blieb für einmal diskret, nachdem er in den ersten drei Spielen zwei Treffer erzielt hatte.

Washington – NY Islanders 6:3

Jonas Siegenthaler, 1 Hit, 15:36 TOI

Auch Jonas Siegenthaler durfte mit Washington jubeln. Beim 6:3-Sieg gegen die New York Islanders zeigte er eine solide, aber unauffällige Leistung. Matchwinner für die «Caps» war Conor Sheary, der sein Team im zweiten Drittel nach einem 0:3-Rückstand mit einem Doppelpack wieder heranbrachte.

Columbus – Florida 3:2 n.P.

Dean Kukan, 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Hit, 15:01 TOI

Dean Kukan skorte beim 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen seiner Columbus Blue Jackets gegen die Flordia Panthers den dritten Assist der laufenden Saison. Den entscheidenden Penalty versenkte Alexandre Texier. Columbus-Goalie Elvis Merzlikins liess keinen Schuss passieren. (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Retro-Trikots der NHL-Saison 2020/21 Wenn Hockeyspieler im Büro arbeiten würden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter