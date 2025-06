Klub-WM: Freistoss von Lionel Messi bringt Miami den Überraschungssieg

Ein Freistoss von Lionel Messi bringt Miami den Überraschungssieg

Mehr «Sport»

Inter Miami – Porto

Ein Freistoss von Lionel Messi bringt Miami den ÜberraschungssiegInter Miami ist dank Lionel Messi bei der Klub-WM auf Kurs Richtung Achtelfinals. Die Amerikaner setzen sich in Atalanta überraschend gegen den FC Porto mit 2:1 durch.

Lionel Messi wird nach dem Freistoss von seinen Teamkollegen gefeiert. Bild: keystone

Ein direkt verwandelter Freistoss von Messi in der 54. Minute brachte Miami den Sieg. Nur sieben Minuten zuvor hatte der Venezolaner Telasco Segovia für das Team aus Florida zum 1:1 ausgeglichen und damit Porto für ein zu zögerliches Auftreten nach dem frühen Führungstreffer bestraft. Der Spanier Samu hatte in der 8. Minute mittels Penalty das 1:0 der Portugiesen geschossen.

Palmeiras – Al-Ahly

Wie Inter Miami steht in der Gruppe A auch Palmeiras aus São Paulo nach zwei Spielen mit vier Punkten da. Die Brasilianer gewannen gegen die Ägypter von Al-Ahly 2:0. Im letzten Gruppenspiel reichen Palmeiras und Inter Miami im Direktduell ein Remis zum gemeinsamen Vorstoss in die K.o.-Runde.

Beim Sieg von Palmeiras gegen Al-Ahly in East Rutherford kam es zu einer fast einstündigen Unterbrechung. Wegen eines drohenden Gewitters mussten die Spieler genauso wie die Zuschauer in der zweiten Halbzeit beim Stand von 2:0 in den Innenraum des Stadions.

Jose Manuel Lopez von Palmeiras freut sich mit seinen Teamkollegen über den Sieg gegen Al-Ahly. Bild: keystone

Das Unwetter zog an der Arena, in der der Final der WM im nächsten Jahr ausgetragen wird, vorbei. Nach rund 50 Minuten konnte die Partie wieder aufgenommen werden. Bereits am Vortag war das Spiel zwischen Salzburg und Pachuca wegen eines Unwetters für 99 Minuten unterbrochen worden. (sda)