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NHL: Moser und Bichsel siegen, Niederreiter ist überzählig

Tampa Bay Lightning defenseman Erik Cernak (81) and right wing Ilya Mikheyev, right, celebrate after Mikheyev&#039;s goal during the third period of an NHL hockey game against the Philadelphia Flyers, ...
Die Tampa Bay Lightning feiern den zweiten Saisonsieg.Bild: keystone

Moser und Bichsel siegen mit ihren Teams – Niederreiter sitzt auf der Tribüne

06.10.2026, 06:5906.10.2026, 06:59

Tampa Bay – Philadelphia 4:1

Janis Moser (TBL), 3 Schüsse, 1 Block, 17:03 TOI

Die Tampa Bay lassen den Philaldelphia Flyers keine Chance und gewinnen auswärts mit 4:1. Mann des Spiels für die Foridianer war Ilya Mikheyev mit einem Tor und einem Assist. Der Schweizer Verteidiger Janis Moser zeigt ein souveränes, wenn auch unauffälliges Spiel und bleibt ohne Skorerpunkt.

Für die Philadelphia Flyers wird die Lage kurz nach dem Saisonstart indes bereits ungemütlich. Nach vier Spielen steht die Mannschaft von Trainer Rick Tocchet noch ohne Sieg da. In diesen vier Partien brachten die Flyers nur 76 Schüsse aufs Tor und liessen 158 gegnerische Schüsse zu. Wir haben heute einfach nicht am Spiel teilgenommen, analysierte ein resignierter Rick Tocchet nach der Partie.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Dallas – San Jose 0:5

Lian Bichsel (DAL), 1 Strafe, 2 Blocks, 4 Checks, 19:23 TOI

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt der NHL kommen die Dallas Stars mit Lian Bichsel gegen die San Jose Sharks zu einem 5:0-Sieg. Der Solothurner Verteidiger blieb wie bereits in den ersten zwei Partien der Saison ohne Skorerpunkte, stand in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit aber über 19 Minuten auf dem Eis.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/SPORTSNET

Pittsburgh – Winnipeg 2:3

Nino Niederreiter (WPG) überzählig

Wie die Mannschaften von Bichsel und Moser kamen auch die Winnipeg Jets zu einem Sieg. Gegen die Pittsburgh Penguins setzten sich die Jets 3:2 durch. Zum Siegtor traf Cole Perfetti rund 10 Minuten vor Schluss – neun Sekunden, nachdem Declan Carlile für die Penguins zum 2:2 ausgeglichen hatte.

Nino Niederreiter, der seine 16. Saison in der NHL bestreitet, stand jedoch nicht im Kader für die Partie, sondern war überzählig. In den ersten zwei Spielen der Saison war der Bündner Stürmer ohne Skorerpunkte geblieben. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
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