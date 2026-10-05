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Joshua Fahrni beendet seine Karriere per sofort

Tigers Joshua Fahrni, jubelt beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und dem HC Ambri-Piotta, am Freitag 29. November 2024, in der Emmental Versicherung Arena i ...
Bis zur letzten Saison spielte Joshua Fahrni noch für die SCL Tigers.Bild: keystone

Eishockey-Profi Joshua Fahrni (23) beendet seine Karriere per sofort

05.10.2026, 11:5305.10.2026, 11:56

Erst zu dieser Saison hin wechselte Joshua Fahrni von den SCL Tigers in die Organisation der ZSC Lions, nun beendet der 23-jährige Eishockey-Profi seine Karriere. Dies teilten die Zürcher am Montagvormittag mit. So habe der Center aus privaten Gründen um die Auflösung des Vertrags gebeten.

«Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, meine Eishockeykarriere per sofort zu beenden», wird Fahrni zitiert. Die Entscheidung sei ihm alles andere als leichtgefallen, sei aber das «Ergebnis absoluter Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Um auf diesem Niveau erfolgreich zu sein, braucht es jeden Tag die volle Überzeugung und Motivation. Deshalb habe ich für mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen.»

Fahrni wurde beim SC Bern ausgebildet und gab dort in der Saison 2020/21 sein Debüt in der National League. In seiner ersten kompletten Saison glänzte er mit 13 Skorerpunkten in 49 Spielen – es blieb aber auch in der Folge sein Bestwert. 2024 wechselte Fahrni dann zu den SCL Tigers, wo er in seiner zweiten Saison aufgrund von Rückenproblemen aber nur zu 20 Einsätzen gekommen ist.

Im Sommer unterschrieb er nun in der Organisation der ZSC Lions, wobei er lediglich bei den GCK Lions in der Swiss League zu fünf Einsätzen kam. Zu weiteren wird es nicht mehr kommen. (nih)

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