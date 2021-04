Souveräner Auftakt: Kloten schlägt Ajoie im ersten Finalspiel mühelos

Eismeister Zaugg

Der falsche Favorit in einer Liga, der die Zukunft gehört

Gibt es einen Aufsteiger und damit nächste Saison 13 Teams in der National League? Wahrscheinlich nicht. Weil Langenthal die Swiss League gewinnen wird und nicht aufsteigen darf.

Der Geheimtipp für Hockeyliebhaber: unsere Swiss League. Wir kehren in den Zeiten des Virus an die Basis zurück. In die leeren, von allen Geschäftemachern gereinigten Tempeln zum einfachen, wahren, urigen Hockey. Wir finden es in der Swiss League.

Alles dreht sich um die Frage: Wer wird aufsteigen? Der Sieger der Swiss League wird nächste Saison in der National League spielen. Weil es keinen Absteiger gibt, wird unsere höchste Liga dann 2021/22 aus 13 Teams bestehen.

Spielplan-General Willi …