Enrique Aguilar steht an der Klub-WM im Kader von RB Salzburg. Bild: www.imago-images.de

Schweizer Talent in der Bullenschmiede – Enrique Aguilar hofft an der Klub-WM aufs Debüt

In der Nacht auf Donnerstag startet für RB Salzburg die Klub-WM. Im Kader der Österreicher ist mit Enrique Aguilar auch ein Schweizer vertreten, allerdings dürfte das junge Talent den wenigsten hierzulande ein Begriff sein.

Timo Rizzi

Ausgerechnet an der Klub-WM könnte Enrique Aguilar sein Profidebüt geben. Der 18-jährige Schweizer wurde von seinem Klub Red Bull Salzburg aufgeboten und ist neben Manuel Akanji, Gregor Kobel, Yann Sommer, Lukas Blondel und Stefan Frei einer von sechs Schweizer Spielern.

In der vergangenen Saison kam der Sohn einer Spanierin und eines Dominikaners hauptsächlich in der zweiten österreichischen Bundesliga bei Partnerklub Liefering zum Einsatz. In zwanzig Einsätzen schoss der Mittelstürmer vier Tore und im Februar gelang ihm gegen den SV Lafnitz gar ein Hattrick.

Anfang April zog sich Aguilar eine Muskelverletzung zu und verpasste sieben Spiele, darunter den Halbfinal der UEFA Youth League. In diesem verloren die Österreicher gegen den türkischen Vertreter Trabzonspor. Eine Runde zuvor hatte Aguilar noch das einzige Tor beim Sieg von Salzburg gegen Olympiakos Piräus erzielt. Von ausserhalb des Strafraums haute Aguilar das Leder mit einem Direktschuss in die Maschen. «Ich habe einfach abgezogen und der Ball flog schön in den Winkel», sagt der Mittelstürmer selbst zu seinem Tor.

Im Winter 2023 war der Mittelstürmer von der U16 des FC Basel in die Akademie von Red Bull Salzburg gewechselt und blieb seither in der Organisation der roten Bullen. Nun steht das wahrscheinlich grösste Highlight seiner bisherigen Karriere an. In der Gruppenphase der Klub-WM trifft Salzburg zunächst auf Pachuca, bevor es gegen Al-Hilal und Champions-League-Rekordsieger Real Madrid geht.

Die Österreicher reisen mit grossen Zielen an die Klub-WM. «Wir sehen die Klub-WM als Herausforderung, wollen nicht Statisten sein, sondern uns von unserer besten Seite präsentieren. Wir wollen das Turnier zudem auch nutzen, um bestmöglich in unserem neuen Set-up aufzutreten – sowohl was die Spieler als auch unser Trainerteam betrifft», sagte Cheftrainer Stephan Reiter vor dem Turnier gegenüber der österreichischen Presseagentur APA.

Aguilar verlängerte im Februar bei Salzburg seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und hat aktuell einen Marktwert von 400'000 Euro. Auch in der U18-Nati kommt der schweizerisch-spanische Doppelstaatsbürger regelmässig zum Einsatz. Im letzten September brillierte Aguilar bei der 2:3-Niederlage gegen Portugal mit einem Tor und einer Vorlage.

Nun erhält Aguilar die grosse Belohnung für seine starke Saison in der Youth League und bei Liefering und ist im 28-Mann-Kader als einer von 7 Offensivspielern an der Klub-WM dabei.