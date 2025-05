Nino Niederreiter (links) hat gegen Mikko Rantanen und die Dallas Stars das Nachsehen – für das Schweizer Nationalteam sind das womöglich gute News. Bild: keystone

Jets in der NHL gegen Bichsels Stars raus – und Niederreiter damit in Kürze an der WM?

Mit Winnipeg scheidet das beste Team der Qualifikation in den Playoff-Viertelfinals aus. Nino Niederreiter könnte damit demnächst die Schweiz an der WM verstärken.

Stars – Jets 2:1 n.V.

Serie: Die Dallas Stars gewinnen mit 4:2.

Die Jets mit Nino Niederreiter unterliegen in Spiel 6 der Serie auswärts gegen die Dallas Stars mit Lian Bichsel mit 1:2 nach Verlängerung.

Zwei Tage nach dem deutlichen Heimsieg in Spiel 5 (4:0) erwischte Winnipeg auch in Texas den besseren Start und durfte in der Best-of-7-Serie auf den 3:3-Ausgleich und eine «Belle» auf eigenem Eis hoffen. Den Führungstreffer gegen die Stars erzielte Mark Scheifele in der 26. Minute. Der kanadische Stürmer der Jets spielte, obwohl wenige Stunden vor dem Match sein Vater gestorben war.

Scheifele war es allerdings auch, der bei Dallas' Siegtreffer in der Verlängerung auf der Strafbank sass. Der Center hatte 15 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit eine Zwei-Minuten-Strafe – die einzige überhaupt in dieser Partie – kassiert. Im anschliessenden Powerplay traf Stars-Verteidiger Thomas Harley zum 2:1. Dieser hatte in der 32. Minute auch den Pass zum 1:1-Ausgleich durch Sam Steel gegeben.

Damit trifft Dallas in den Playoff-Halbfinals zum zweiten Mal in Folge auf Edmonton. Die Oilers entschieden vor Jahresfrist die Serie in sechs Spielen zu ihren Gunsten. Spiel 1 in den Halbfinals findet am Mittwoch in Texas statt, wo die Stars in diesen Playoffs erst einmal verloren haben. Somit geht der Traum für Lian Bichsel weiter. Der Solothurner Verteidiger erhielt beim Sieg gegen die Jets gut zehn Minuten Eiszeit.

Mit Winnipegs Ausscheiden findet eine schwarze Serie des Gewinners der President's Trophy eine Fortsetzung. Das Team mit der besten Bilanz in der Regular Season hat den Stanley Cup seit 2013 (Chicago) nicht mehr gewonnen.

Der Bündner Stürmer Nino Niederreiter kam in den Playoffs auf sechs Punkte – und könnte schon in Kürze nach Dänemark fliegen, wo ihm Natitrainer Patrick Fischer einen Platz im Kader freihält.

Die Highlights aus Spiel 6: Video: YouTube/NHL

(sda/con)