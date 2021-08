Sport

Eishockey

NHL: Minnesota und Fiala uneinig über Vertrag, entscheidet der Richter?



Bild: AP

Minnesota und Fiala noch uneinig über nächsten Vertrag – ein Richter könnte entscheiden

Das sieht man in der NHL nicht oft: Der Spieler verzichtet darauf, die Vertragsverhandlungen mit seinem Team vor ein unabhängiges Schiedsgericht zu ziehen. Doch der Klub entscheidet sich in den 24 Stunden danach dafür. Genau das ist jetzt zwischen den Minnesota Wild und Kevin Fiala passiert.

Klub und Spieler, respektive sein Agent, haben weiterhin die Möglichkeit, sich vor dem Gerichtstermin auf einen neuen Vertrag zu einigen – allerdings nicht unbegrenzt. Bis zum 11. August müsste die Tinte auf dem neuen Arbeitspapier trocken sein, andernfalls entscheidet dann der unabhängige Schiedsrichter.

The #mnwild has elected salary arbitration with forward Kevin Fiala. NHL salary arbitration hearings will be held Aug. 11 - 26. — Minnesota Wild PR (@mnwildPR) August 2, 2021

Wo liegt das Problem, dass sich Fiala und Minnesota bislang nicht einig wurden? Das Problem ist offenbar nicht primär das Geld (Fiala soll rund 7,5 Millionen Dollar pro Jahr fordern), sondern vor allem auch die Vertragsdauer. Der Ostschweizer Stürmer hätte gerne die maximale Vertragsdauer – also acht Jahre. Doch die Wild sind bislang nicht bereit, einen derart langen Vertrag für einen hohen Cap-Hit auszustellen.

Sollte vor dem 11. August keine Einigung stattfinden, entscheidet der unabhängige Richter aufgrund der von beiden Parteien vorgelegten Fakten über einen Jahreslohn für den Spieler. Fiala könnte dann entscheiden, ob er so einen Vertrag über ein oder über zwei Jahre abschliessen möchte.

Das ist in diesem Fall zentral, denn: Läuft der neue Vertrag über ein Jahr, ist der 25-Jährige am Ende immer noch Restricted Free Agent und dürfte weiterhin nur mit Minnesota verhandeln. Entscheidet sich Fiala allerdings für einen Vertrag über zwei Jahre, wäre er ab Sommer 2023 Unrestricted Free Agent und dürfte mit jedem NHL-Team verhandeln. Spätestens am 26. August – am letzten möglichen Tag der Salary Arbitration – wissen wir also, wie Kevin Fialas Zukunft in Minnesota aussieht. (abu)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Schweizer, die in die NHL gedraftet wurden 1 / 82 Alle Schweizer, die in die NHL gedraftet wurden quelle: keystone / salvatore di nolfi Despacito mit Eishockey-Spielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter