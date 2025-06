Dortmund hatte gegen Mamelodi grosse Mühe. Bild: keystone

Dortmund zittert den Sieg gegen Mamelodi aus Südafrika über die Zeit

Mamelodi Sundowns – Dortmund 3:4

Borussia Dortmund mit dem Schweizer Goalie Gregor Kobel hat an der Klub-WM in den USA einen grossen Schritt in Richtung Achtelfinals gemacht. Nach dem 0:0 im ersten Spiel gegen Fluminense siegte der Bundesligist gegen den südafrikanischen Serienmeister Mamelodi Sundowns 4:3.

In der Mittagshitze von Cincinnati geriet Dortmund durch ein Tor von Lucas Ribeiro (11.) in Rückstand. Doch Felix Nmecha (16.), Serhou Guirassy (34.) und Startelf-Debütant Jobe Bellingham (45.) drehten die Partie noch vor dem Seitenwechsel zugunsten des BVB. In der zweiten Halbzeit ging das Team von Trainer Niko Kovac dank eines Eigentors von Khuliso Mudau (59.) 4:1 in Führung. Dennoch wurde es nochmals spannend, da Iqraam Rayners (62.) und Lebo Mothiba (90.) die Sundowns auf 3:4 heranbrachten. Kobel musste drei der vier Schüsse auf sein Tor passieren lassen.

Im letzten Vorrundenspiel trifft Dortmund am Mittwoch erneut in Cincinnati auf HD Ulsan aus Südkorea. (abu/sda/dpa)