Joona Luoto soll in der kommenden Saison die Berner Offensive stärken. Bild: www.imago-images.de

Eismeister Zaugg

Der SCB holt Finnlands Antwort auf Simon Moser

Joona Luoto (25) rumpelt ab sofort für den SCB. Das vielleicht beste Geschäft auf dem Ausländermarkt seit dem Wiederaufstieg von 1986.

Klaus Zaugg

Der ehemalige und neue SCB-Manager weibelte für die Erhöhung der Anzahl Ausländer und sein wichtigstes Argument war: Es gibt in Europa günstige (oder billige) Ausländer. Gefunden haben seine Ober-, Unter- und Nebensportchefs diesen günstigen und zugleich leistungsfähigen Ausländer noch nie. Doch jetzt hat der neue Trainer Jussi Tapola für den SCB den vielleicht besten Ausländer-Deal eingefädelt: Joona Luoto kommt von seinem ehemaligen Klub Tappara Tampere per sofort und vorerst bis Ende November nach Bern. Damit reagiert der SCB auf die verletzungsbedingen Ausfälle von Corban Knight und Colton Sceviour.

Der Kanadier Corban Knight verletzte sich in seinem ersten Spiel mit den Bernern. Bild: www.imago-images.de

Joona Luoto hat nach einem Jahr in Nordamerika (7 Spiele/1 Tor in der NHL, 45 Spiele/25 Punkte in der AHL) keinen neuen Vertrag bekommen. Wer Anfang September noch keinen Job hat, ist bei den Gehaltsforderungen nicht mehr unverschämt. Der SCB bekommt den ersten kostengünstigen und leistungsstarken Ausländer im Sinne von Marc Lüthi.

Joona Luoto ist sozusagen Finnlands harthölzerne Antwort auf Simon Moser: Ein Titan (190 cm/91 kg) wie Simon Moser (187 cm/97 kg). Technisch und läuferisch nicht ganz so gut wie der heute 34-jährige SCB-Captain in seinen besten Jahren und in seiner Wirkung auf die Aussenbahnen beschränkt und – anders als Moser – nicht für die Centerposition brauchbar.

Er hat es zwar ins finnische U 20-WM-Team gebracht, aber noch zu keinem Länderspiel. Zuvor spielte der Finne unter dem neuen SCB-Trainer bei Tappara Tampere. Er nahm in der Saison 2021/22 auf dem Weg zum Meistertitel eine tragende Rolle ein, erzielte in den Playoffs 17 Punkte in 14 Partien und wurde in der finnischen Liga mit dem Jari-Kurri-Award für den wertvollsten Spieler der Playoffs ausgezeichnet. Das tönt doch ganz nach Simon Moser, als er noch der wahre Simon Moser war.

Den Banden entlang und vor dem Tor richtet der finnische Rumpelflügel beträchtlichen «Landschaden» an, er ist ein Mann der «dreckigen» Tore. Mit ihm bekommt das behäbige SCB-Spiel den dringend erforderlichen «Big Bang». Die Wirkung von Joona Luoto geht weit über Tore und Assists hinaus. Er bringt das Element der Dynamik und Härte ins Spiel, das eigentlich zur DNA der SCB-Kultur gehört, aber in den letzten vier Jahren verloren gegangen ist.

Der Probevertrag läuft bis Mitte November mit Option auf eine Prolongation bis Ende Saison. Die Verlängerung wird teuer.