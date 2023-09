Sind Ambri Piottas Ausländer die besten der Liga?

Laurent Dauphin kann zum offensiven Leitwolf werden, wie einst Dominik Kubalik. Bild: keystone

Sind Ambris Ausländer die besten der Liga?

Vieles spricht dafür, dass Sportchef Paolo Duca mit Laurent Dauphin eine kanadische Antwort auf Dominik Kubalik gefunden hat und Ambri auch nach Allerheiligen noch in der oberen Tabellenhälfte stehen wird.

Der September ist der schönste Monat in der Leventina. Das goldene Licht der frühherbstlichen Sonne wärmt die Seele am Tage und nach Sonnenuntergang erhellen die Vorstellungen im Hockeytempel das Gemüt. Nicht immer, aber sehr oft spielt Ambri im Herbst das beste Hockey. So ist es keine Überraschung, dass Ambri nach den Siegen gegen die Lakers (5:2) und in Kloten (5:1) die Tabelle anführt.

Aber eben: Die spielerische Herrlichkeit übersteht nur selten die ersten Frostnächte. Spätestens im November, wenn die Sonne nicht mehr hinter den hohen Bergen hervorkommt und der Hockey-Tempel für Wochen im ewigen Schatten liegt, dann verliert auch Ambri in der Tabelle seinen Platz an der Sonne.

Die Frage an Sportchef Paolo Duca ist berechtigt: Wie weit werden die Füsse Ambri nach dem gelungenen Saisonstart tragen? Weiter als nach dem geglückten Saisonstart 2022 mit vier und 2021 mit drei Siegen hintereinander? Damals reichte es am Ende nur zu den Rängen 12 und 10. Solche Fragen mag Ambris Direttore Sportivo nicht. «Ich kann die Zukunft nicht lesen. Deshalb konzentriere ich mich auf die Gegenwart. Ich beschäftige mich also mit der Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen Gottéron.»

So viel Diplomatie und politisch korrekte Aussagen hat er wohl von seinem Präsidenten Filippo Lombardi gelernt, einem Hexenmeister der Politik und der Kommunikation. Aber lassen wir nicht locker: Die zentrale Frage ist, ob es Anzeichen gibt, die nach einem geglückten Start für einen langen, schönen Aufenthalt in der oberen Tabellenhälfte sprechen. So wie zuletzt in der Saison 2017/18, als Ambri nach einer Niederlage gegen Zug und einem Sieg in Davos zum Auftakt schliesslich den 5. Platz erreichte. Paolo Duca redet wiederum ganz im Sinne von Filippo Lombardi und lässt sich nicht auf die Äste hinaus. «Wir haben im Sommer sehr gut gearbeitet.» Es ist alles für eine gute Saison vorgekehrt worden. Wie jedes Jahr. Die Arbeit im Sommer gibt also noch keinen Hinweis darauf, ob der Höhenflug weiter gehen wird als bis Allerheiligen am 1. November.

Dominik Kubalik prägte Ambris Traumsaison 2018/19. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Die Hoffnung hat Namen. Ambri steht und fällt mit dem ausländischen Personal. Was die Schweizer mit Mut, Leidenschaft und Disziplin erarbeiten, können erst die Ausländer krönen. Sage mir, wie gut Ambris Ausländer sind und ich sage Dir, wie lange es Ambri gut gehen wird. Die letzte Traumsaison 2018/19 (5. Platz) prägte Dominik Kubalik. Er wurde mit 57 Punkten Liga-Topskorer (25 Tore) und hat es seither zum Millionär in der NHL gebracht.

Seither ist Ambri nach der Suche nach dem nächsten Dominik Kubalik. Gefunden hat ihn Paolo Duca noch nicht. Wahrscheinlich wird er ihn nie finden. Der Tscheche bleibt eine Ausnahmeerscheinung. Aber wenn es gelingt, die sechs Ausländerpositionen durchwegs gut zu besetzen, dann ist eine ähnliche Wirkung möglich. Eishockey gilt ja als der letzte echte Mannschaftsport.

Nach den beiden Startsiegen spricht vieles dafür, dass Ambri über alle Positionen gesehen die wirkungsvollsten Ausländer seit dem Abschied von Dominik Kubalik hat. Paolo Duca sagt nämlich: «Neue Ausländer brauchen Zeit, um sich an unser Hockey zu gewöhnen.» Nun hat Ambri zwei neue ausländische Stürmer: den Kanadier Laurent Dauphin (28) und den Schweden Jakob Lilja (30). Dominik Kubalik hat in seinem zweiten Jahr in Ambri beim Saisonstart im Herbst 2018 in den zwei ersten Partien drei Tore und einen Assist gebucht. Laurent Dauphin und Jakob Lilja haben nach den ersten zwei Meisterschaftsspielen mit Ambri ebenfalls vier Punkte auf dem Konto: je 2 Tore und 2 Assists. Statistisch sind sie so gut aus den offensiven Startlöchern gekommen, wie einst Dominik Kubalik. Sie sind so gut, dass sie die Eingewöhnungszeit, die ihnen der Sportchef einzuräumen bereit ist, gar nicht beanspruchen.