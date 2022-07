Revolution im Hockey-TV-Bereich: Ringier steigt im Amateur- und Frauenhockey ein

Geschätzte Clubvertreter der MyHockey League und der Women’s League



In den letzten Monaten wurde verschiedentlich über das Thema OTT-Plattform informiert und diskutiert. Gerne informieren wir euch daher über den aktuellen Stand der Dinge:



Swiss Ice Hockey hat diverse Angebote und Optionen geprüft und hat in einem mehrstufigen Verfahren mit den zwei Anbietern Asports und Ringier Sport die Verhandlungen weiter fortgeführt.



Die Geschäftsleitung SIHF (der Verband, der sich um das Amateur- und Frauenhockey kümmert – die Red.) hat sich nach mehreren Angebotsrunden schliesslich für das Angebot von Ringier Sport entschieden und letzte Woche einen Letter of Intent unterzeichnet. In den kommenden Wochen werden nun die Detailverhandlungen für den Vertragsabschluss geführt.



Die Hauptgründe für die Zusage an Ringier Sport lag vor allem in der grösseren Visibilität der Plattform durch die Zusammenarbeit mit blick.ch sowie den tieferen jährlichen Kosten pro Club. Ein wichtiger Teil des Vertrages mit Ringier Sport sieht zudem vor, dass alle Clubs kostenlos mit automatisierten Kamerasystemen ausgestattet werden. Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Clubs von einer grösseren Visibilität profitieren, dies zu tieferen jährlichen Kosten und ohne Investitionen in die Infrastruktur tätigen zu müssen (exkl. Zuleitungen). Durch ein einheitliches Kamerasystem profitiert die jeweilige Liga von einer einheitlichen Bild- und Streaming-Qualität, was in der Aussenwahrnehmung einen professionellen Auftritt garantiert.



Der Fahrplan sieht weiterhin vor, dass spätestens ab 1. Januar 2023 alle Spiele der MyHockey League und der Women’s League live auf der Plattform von RED (www.projectred.ch) gestreamt werden. Je nach Roll-out Plan von Ringier Sport kann dies bereits früher geschehen. Das Angebot wird innerhalb von zwei bis maximal drei Saisons auf sämtliche SIHF-Ligen (exkl. Swiss League) ausgedehnt.



Wie bereits an der Ligaversammlung bestätigt, übernimmt SIHF im ersten Vertragsjahr die Kosten für die Clubs der MyHockey League und der Women’s League.