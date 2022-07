Hockey-Goalie Ivan Fedotov legt gegen russische Zwangsrekrutierung Rekurs ein

Diese Woche tauchten beim Telegram-Kanal «Mash» die ersten Fotos von Fedotow in seiner neuen Einheit auf. Fedotow soll bei der Nordmeerflotte in der Sportkompanie Dienst leisten und nächste Saison beim zur Militärbasis gehörenden Klub «Avantgard» das Tor hüten. (sda/dpa)

Er wollte vom russischen Militärklub in die NHL – jetzt wurde er in die Arktis versetzt

Fedotow gewann in der vergangenen Saison mit ZSKA Moskau den Meistertitel in der KHL und wurde als bester Torhüter der Liga ausgezeichnet. Nächste Saison hätte Fedotow für die Philadelphia Flyers in der NHL auflaufen wollen.

Das Rekursverfahren sei bereits bei Fedotovs Festnahme eingeleitet worden. «Jetzt warten wir auf die Annahme durch das Gericht, danach bewegen wir uns in Richtung Prozess», sagte Alexei Ponomarjov der Anwalt des 25-jährigen Torhüters. Fedotov leistet seit Montag Militärdienst beim Marine-Stützpunkt im nordrussischen Seweromorsk in der Nähe von Murmansk.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in seiner knapp dreijährigen Amtszeit diverse Skandale überstanden. Die jüngste Affäre aber könnte eine zu viel gewesen sein.

An Selbstbewusstsein hat es Boris Johnson nie gemangelt. Am Commonwealth-Gipfel in Ruanda erklärte der 58-Jährige kürzlich, er könne sich vorstellen, bis Mitte der 2030er-Jahre im Amt zu bleiben. Damit würde er sogar Tory-«Übermutter» Margaret Thatcher übertreffen. Nun aber fragen sich viele, ob BoJo am Ende dieser Woche noch Premierminister sein wird.