Lieber Jussi, willkommen in der rauen SCB-Wirklichkeit

Der SCB ist statistisch nach wie vor ein Playoff-Team. Aber in Ambri hat sich gezeigt, auf welch dünnem Eis die Berner nach wie vor stehen. Für den neuen Trainer Jussi Tapola beginnt die Wirklichkeit erst jetzt.

Ausreden? Es gibt keine mehr. Seit nunmehr vier Jahren ist der SCB auf der Suche nach einer Identität. Worum es geht, was es geschlagen hat, worauf es ankommt, dass es so nicht weitergehen darf, ist inzwischen allen klar.

Aber nach wie vor hat sich zu wenig geändert. Nur einmal in den letzten zwölf Partien hat der SCB drei Punkte geholt und dabei sieben Mal verloren. Noch halten sich die Berner in den direkten Playoff-Rängen.

Dem SCB fehlt nach wie vor der Kadertiefe, um ein Spitzenteam zu sein. Gegen Ambri fehlten Dominik Kahun (gesperrt), Joona Luoto und Verteidigungsminister Patrik Nemeth (beide verletzt). Das genügte, um eine Mannschaft, die nach wie vor auf dünnem Eis steht und keine charismatischen Führungsspieler mit Schweizer Pass hat, aus der Balance zu bringen. Am Sonntag gegen Gottéron ist Dominik Kahun wieder dabei, eventuell kehren auch Joona Luoto und Patrik Nemeth zurück.

Ein Team auf der Suche nach seiner Identität ist stark von seinen Ausländern abhängig. Was selbst Langnau oder Ambri mit weit geringeren finanziellen Mitteln gelingt, ist beim SCB auch diese Saison nicht möglich: Die sechs Ausländerpositionen gut zu besetzen.

Corban Knight ist noch nicht dazu in der Lage, als Center konstant für Stabilität zu sorgen (bisher -8). Julius Honka ist als Offensiv-Verteidiger keine defensive Hilfe (-3 in Ambri) und Martin Frk ist ohne Not bereits zu den Lakers abgeschoben worden. Deshalb musste der SCB in Ambri mit bloss vier Ausländern antreten.

Nach wie vor das Scouting beim SCB ungenügend. Kein anderer Club verzeichnet in den letzten vier Jahren eine so lange Liste von ausländischen Fehleinkäufen: Miika Koivisto, Christian Thomas, Andrew McDonald, Dustin Jeffrey, Cory Conacher, Cody Goloubef, Kaspars Daugavins, Phil Varone, Josh Taves, Eric Gélinas und diese Saison Martin Frk. Dazu passt, dass es letzte Saison nicht möglich war, Topskorer Chris DiDomenico ins Team zu integrieren.

Das ist die Wirklichkeit, mit der Jussi Tapola klarkommen muss. Immerhin ist es dem Finnen gelungen, das Spiel zu ordnen, eine gewisse Stabilität zu erreichen und dafür zu sorgen, dass der SCB nach wie vor auf einem Playoffrang (6.) klassiert ist.

Aber nach einem guten Herbst kehrt nun nach und nach der SCB-Alltag ein wie nach den Flitterwochen, die tägliche Routine. Ist der neue Trainer stark genug, um zu verhindern, dass der Schlendrian, dass die Nachlässigkeiten der letzten Jahre zurückkehren wie Dämonen? Lieber Jussi, willkommen in der rauen SCB-Wirklichkeit!

In den letzten vier Jahren sind die Spieler nicht in die Verantwortung genommen worden. Don Nachbaur, Mario Kogler, Johan Lundskog und Toni Söderholm standen seit Herbst 2020 an der Bande. Die Spieler haben sich daran gewöhnt, dass am Ende des Tages immer der Trainer als Sündenbock herhalten muss. Sie sind in den letzten vier Jahren zu mächtig geworden.

Auf den ersten Blick ist diese Saison bereits wieder vieles ähnlich wie in den letzten vier Jahren. Und doch gibt es eine Differenz, die Anlass zu Hoffnung gibt. Jussi Tapola ist nicht Don Nachbaur, Mario Kogler, Johan Lundskog oder Toni Söderholm. Er ist ein paar Nummern grösser.

Einen Trainer anzweifeln, der zu den Besten Europas gehört und der auf eindrücklichste Art und Weise längst bewiesen hat, dass er beides kann: Neuaufbau und Meister? Jussi Tapola zum Sündenbock machen, wenn die Erwartungen wieder nicht erfüllt werden? Es wäre die sportliche Bankrotterklärung. Der SCB wäre dann definitiv ein Lugano ohne Palmen und fortan uncoachbar.

Jussi Tapola ist so gross wie der SCB. Der erste grosse SCB-Trainer seit Kari Jalonen. Er ist auf diesen Job nicht angewiesen. Anders als seine Vorgänger kann er es sich leiten, seine Linie durchzuziehen, nach Leistung und nicht nach Verdiensten aus der Vergangenheit zu coachen und interne Machtverhältnisse zu ignorieren. My way or the highway.

Das Spiel in Ambri (2:5) war eines der schwächsten der Saison. Aber Jussi Tapola hatte den Mut, nach Leistungsvermögen zu coachen und die Namen auf dem Leibchen zu ignorieren: Die vierte Linie bekam mehr als 13 Minuten Eiszeit und ist bis zum Schluss eingewechselt worden.

Die Leistung in Ambri ist noch kein Grund zu tiefer Sorge. Sage mir, ob der SCB gegen Gottéron eine Reaktion zeigt, und ich sage dir, wie es um den Trainer und den SCB steht und ob es Hoffnung gibt, dass es besser als in den letzten vier Jahren geht.

Ein Trainer ist erst verloren, wenn die Spieler auf das, was er tut, nicht mehr reagieren. Wenn es egal ist, ob er tobt oder sich demonstrativ ruhig verhält. Wenn sie nach einer schmählichen Niederlage in der nächsten Partie keine Reaktion zeigen.

Am Sonntag kommt der Tabellenführer nach Bern. Unter diesen Voraussetzungen eigentlich der perfekte Gegner, um zu erkennen, wie es um den SCB steht.