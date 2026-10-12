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Simon Seiler wechselt ab 2027/28 von Fribourg-Gottéron zu den ZSC Lions

Simon Seiler (HCFG) bedankt sich bei den Fans nach Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem HC Fribourg-Gotteron und dem HC Ajoie, am Donnerstag, 8. Oktober 2026 in der BCF-Arena ...
Simon Seiler wechselt von Fribourg-Gottéron zu den ZSC Lions.Bild: keystone
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Gottérons «Granit» Seiler kommt– die ZSC-Abwehr bleibt stabil

Sportchef Sven Leuenberger spannt Gottéron Simon Seiler aus. Ein Mann ohne Länderspiele, aber perfekt für ein Team, das Meister werden oder bleiben will.
12.10.2026, 14:1812.10.2026, 14:18
Klaus Zaugg
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Simon Seiler ist nie zu einem Junioren-Länderspiel aufgeboten worden und noch während der Saison 2022/23 hat er zwischendurch bei Olten verteidigt. Er ist ein Musterbeispiel eines Spielers, er sich beharrlich und geduldig nach oben gearbeitet hat. Im letzten Frühjahr gehörte er bei Gottéron zu den defensiven Titanen, bekam während den Playoffs gut 18 Minuten Eiszeit und hatte mit Plus-7 die drittbesten Plus/Minus-Bilanz. Seine Produktion mag überschaubar sein (bisher 16 Punkte in 202 NL-Partien). Wichtiger ist seine defensive Verlässlichkeit.

Der Frauenfelder hat die finale Ausbildung in der Nachwuchsorganisation der ZSC Lions erhalten und bildet sich im Erwachsenenhockey beim HC Thurgau, Kloten und Olten weiter, ehe er 2022 von Christian Dubé zu Gottéron geholt wird. Letzte Saison folgte die Krönung mit dem Meistertitel und den drei ersten Operetten-Länderspielen.

ZSC-Sportchef Sven Leuenberger hat ein gutes Gespür, was es braucht, um Meister zu werden. Eine noch so hochkarätige Vereinigung von Schillerfaltern und Jungmillionären garantiert den Erfolg nicht. Ebenso wichtig sind die robusten Arbeiter, die im Schatten der Stars im defensiven Maschinenraum verlässlich ihre Pflicht erfüllen. Gottérons «Granit» Seiler kommt – die ZSC-Abwehr, jetzt schon die beste der Liga, bleibt auch nächste Saison stabil.

  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
Player Image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Simon Seiler ist mit 29 im besten Verteidiger-Alter und eben auch in einem Alter, in dem an der Vermögensbildung gearbeitet wird. Sein emsiger Agent Sven Helfenstein wird sicherlich dafür gesorgt haben, dass sein Klient mehr als 300'000 Franken Salär brutto in den nächsten zwei Jahren bekommen wird.

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