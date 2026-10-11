In einer umkämpften Partie setzt sich der EV Zug gegen Kloten durch. Bild: keystone

Kloten bleibt am Tabellenende: Zug gewinnt nach einem starken letzten Drittel

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Kloten verliert im einzigen Sonntagsspiel der National League zuhause gegen Zug 1:3. Es harzt vor allem in der Offensive.

1:4, 0:6, 1:4 und nun 1:3 - das sind die Resultate der letzten vier Heimspiele des EHC Kloten. Drei Tore in vier Partien, damit lässt sich nicht viel gewinnen. Einzig zum Meisterschaftsauftakt gegen Lugano (5:2) war den Klotenern mehr als ein Treffer gelungen.

Der Aufschwung mit dem Auswärtssieg am Freitag in Davos übertrug sich für das Schlusslicht nicht in die heimische Halle am Schluefweg. Vor dem Schlussdrittel war nach der Zuger Führung durch Tobias Geisser und dem Ausgleich durch Petteri Puhakka alles offen.

Petteri Puhakka jubelt nach dem Ausgleichstreffer. Bild: keystone

Auf das 1:2 durch Dominik Kubalik in der 52. Minute gelang den arg ersatzgeschwächten Klotenern aber keine Reaktion mehr. Sowohl Geisser als auch Kubalik trafen erstmals in dieser Saison. Zug, das wegen des Umbaus seines Stadions noch kein Heimspiel und drei bis vier Partien weniger als die meisten Gegner ausgetragen hat, verbesserte sich dank des Sieges auf den 10. Platz.

Einen Schock gab es für die Innerschweizer aber noch kurz vor Schluss. Der Schwede Lukas Bengtsson verletzte sich nach einem Zweikampf an der Bande und musste mit der Bahre vom Eis gebracht werden.

Kloten - Zug 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

5879 Zuschauer. - SR Ströbel/Dipietro, Muggli/Gurtner.

Tore: 36. Tobias Geisser (Schneller) 0:1. 40. (39:04) Puhakka (Ruotsalainen, Meyer) 1:1. 52. Kubalik (Kovar, Tobias Geisser) 1:2. 59. Hofmann (Petrovic, Kovar) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 6mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Puhakka; Kovar.

Kloten: Fadani; Sidler, Lindroth; Johansson, Delémont; Profico, Wolf; Rupli; Puhakka, Ruotsalainen, Meyer; Aberg, Ramel, Luoto; Liniger, Derungs, Körbler; Rafael Meier, Schäppi, Weibel; Keller.

Zug: Genoni; Diaz, Sklenicka; Bengtsson, Moverare; Tobias Geisser, Riva; Schneller; Wingerli, Kovar, Kubalik; Petrovic, Rohrer, Hofmann; Gredig, Senteler, Antenen; Wey, Leuenberger, Lindemann; Daron.

Bemerkungen: Kloten ohne Gignac, Hausheer, Henry, Hügli, Simon Meier, Prassl und Schlumpf (alle verletzt), Zug ohne Egli, Künzle, Martschini (alle verletzt) und Tatar (überzähliger Ausländer). Kloten von 57:49 bis 58:21 und 59:02 bis 59:54 ohne Torhüter. (riz/sda)