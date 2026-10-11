Robert Mayer - ein Goalie-Tausch rockt den Transfer-Markt

Robert Mayer lässt sich nach dem Sieg gegen Biel feiern. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Robert Mayer – ein Goalie-Tausch rockt den Transfermarkt

Er kam, sah und siegte. Noch selten ist dieser Spruch so umgesetzt worden wie von Luganos Torhüter Robert Mayer. Nun rockt er unverhofft den Transfermarkt und es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass er zum zweiten Mal einen Vertrag in … Biel unterschreiben wird.

Klaus Zaugg Folge mir

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Am Donnerstag tauschen Servette und Lugano ihre Nummer 2. Joren van Pottelberghe wechselt per sofort nach Genf und Robert Mayer nach Lugano. Luganos Sportchef Janick Steinmann erhofft sich durch diesen Handel ein «Upgrade».

Robert Mayer reist allerdings nicht gleich an seinen neuen Arbeitsort. Er bleibt vorerst in Genf und fährt am Samstag direkt zum Spiel nach Biel. Ohne ein einziges Training mit dem Team verhilft er seinem neuen Arbeitgeber mit einer famosen Fangquote von 93,10 % gleich zum Sieg (3:2). Wahrlich: «Ich kam, sah und siegte.» Der Spruch kommt aus dem Lateinischen («Veni vidi, vici»). Der grosse Julius Cäsar soll damit nach einem schnellen militärischen Sieg über König Pharnakes II. von Pontos geprahlt haben.

Biels gleichaltriger finnischer Torhüter Harri Säteri kommt bei diesem Spiel erneut nicht auf den für einen Sieg erforderlichen Wert von 90 % (89,66 %) und ist inzwischen mit einer Saison-Fangquote von 88,84 % einer der wichtigsten Gründe für Biels Sturz in den Tabellenkeller. Noch muss Trainer Christian Dubé den «Elefanten im Raum» (das für alle offensichtliche Torhüterproblem) nicht benennen. Weil auch die Feldspieler so viele Fehler machen, dass er – nach der Partie sichtlich aufgebracht – sagt: „«Siegerteams finden immer einen Weg, um ein Spiel zu gewinnen. Verliererteams einen, um ein Spiel zu verlieren und wir sind kreativ, um Wege in die Niederlage zu finden …» Leitwolf Fabio Hofer musste wegen miserabler Leistung unter die Wolldecke.

Biels Sportchef Martin Steinegger obliegt es, das Torhüterproblem spätestens auf nächste Saison zu lösen. Am besten mit einem letzten Mann, der keine Ausländer-Lizenz beansprucht. Biel ist ein Team im Umbruch und benötigt dringend sechs ausländische Feldspieler. Und nun hat Martin Steinegger gesehen, wie Robert Mayer einfach daherkommt und für Lugano den Sieg gestohlen hat. Er war sichtlich beeindruckt.

Robert Mayer nächste Saison in Biel? Das tönt verrückt. Aber wir sollten einen solchen Transfer nicht gänzlich ausschliessen. Eigentlich hätte Christof von Burg (25) nächste Saison in Biel die Nummer 1 werden sollen. Martin Steinegger hat ein gutes Gespür für Talente und Potenziale und war bereit, dieses Risiko einzugehen. Aber inzwischen hat Bern den Vertrag bis 2030 verlängert.

Martin Steineggers Einschätzung ist eindrücklich bestätigt worden: Christof von Burg hat soeben nacheinander den SCB gegen Biel (3:2) und in Ambri (2:1 n.V) zum Sieg gehext und den erkrankten Connor Hughes mit Grandezza vertreten.

Nun bemüht sich Biels Sportchef halt um Ambris Philip Wüthrich (28). Der ehemalige SCB-Goalie steht vor seiner wichtigsten Karriere-Entscheidung. Eine bessere Verhandlungsposition wird er nie mehr haben. Sein Marktwert: Ein Vierjahresvertrag im Wert von mindestens zwei Millionen. Martin Steinegger bestätigt sein Interesse und rechnet mit einer Antwort bis Anfang November.

Kommt Philip Wüthrich, dann hat Biel sein Goalie-Problem fast gelöst. Zur Absicherung braucht es dann nur noch einen zweiten Torhüter, der Siege stehlen kann. Viktor Östlund, die aktuelle Nummer 2 ist dazu kaum in der Lage. Der perfekte zweite Torhüter wäre also … Robert Mayer. Mit 37 keine Konkurrenz mehr für die Position der Nummer 1, aber gut genug für mehr als 20 Einsätze. In Lugano wird auf nächste Saison die Rückkehr von Elvis Merzlikins aus der NHL erwartet und mit Niklas Schlegel ist in diesem Falle die zweite Torhüterposition vergeben.

Mit einem Wechsel zu Biel würde sich der Kreis schliessen. Robert Mayer hat am 10. April 2013 bereits einmal einen Vertrag beim EHC Biel unterschrieben. Um den in die NHL wechselnden Reto Berra zu ersetzen. Er hat dazu einmal gesagt: «Ich hatte in Hamilton (Montréals Farmteam – die Red.) dem Management gesagt, dass ich in die Schweiz zurückkehren werde. Da ruft mich Montréals General Manager Marc Bergevin an. Man setze auf mich, ich solle unbedingt hier verlängern. Wenn einen der General Manager einer NHL-Organisation persönlich anruft, dann ist man beeindruckt. Ich habe den Vertrag mit Biel wieder aufgelöst.» Für die NHL-Karriere reichte es nicht und ein Jahr später wechselte er zu Servette und wurde im Frühjahr 2023 Meisterheld und MVP der Liga. Lukas Meili und Simon Rytz wurden die Nachfolger von Reto Berra.

Robert Mayer sagte am Samstag, er fühle sich in Form und wolle seine Karriere auch nächste Saison fortsetzen. Mit 37 ist er im besten Goalie-Alter. Er kombiniert erfolgreich verschiedene Stilrichtungen. Optisch mahnt er in lichten Momenten ein wenig an den legendären SCB-Kultgoalie Renato Tosio. Der Modellathlet (185 cm, 91 kg) hat nach wie vor alles, um ein grosser Goalie zu sein. Er ist zwar gerade wegen seines unkonventionellen Stils nicht vor haltbaren Toren gefeit. Aber dafür kann er an einem guten Abend den Sieg für sein Team stehlen.

Mayer überzeugte gegen den EHC Biel. Bild: keystone

Wenn Philip Wüthrich nicht nach Biel wechselt und bei Ambri verlängert, dann bleibt Martin Steinegger nur noch die Verpflichtung eines ausländischen Torhüters. Und selbst dann wäre Robert Mayer die perfekte Nummer 2.

P.S. Mit dem Wechsel nach Genf gibt es für Joren van Pottelberghe (29) kaum noch Perspektiven, irgendwann die Nummer 1 in der höchsten Liga zu werden.