Wie weit kommt die Schweiz an der EM? Und ist Yakin der richtige Coach? Lass es uns wissen

In Zusammenarbeit mit dem Sozialforschungsinstitut DemoSCOPE wollen wir den Puls der Schweizer Fussballfans messen. Deshalb haben wir zu den oben erwähnten Fragen eine Umfrage erstellt, deren Resultate wir in der Woche vor der EM veröffentlichen werden. Für deine Teilnahme bedanken wir uns herzlich! (cma)

Was traust du der Schweiz zu? Scheidet sie bereits in der Gruppenphase aus oder liegt mehr drin? Und ist Murat Yakin der richtige Trainer für die Nati?

Langsam aber sicher steigt das EM-Fieber. Noch gut zwei Wochen, dann rollt in Deutschland der Ball. Mit dabei an der EM-Endrunde ist auch die Schweiz. Sie hat sich trotz einer verkorksten Qualifikation einen Platz für das Turnier im Nachbarland gesichert.

So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten

Nadal scheitert in 1. Runde des French Open an Zverev – Sinner wieder in Topform

Der Uhrendealer der Nati-Stars: Wie ein Hells Angel für Yakin und Embolo arbeitete

Was hat der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin mit einem mutmasslichen Schwerverbrecher zu tun? Die Hintergründe der Uhrenaffäre.

Die Augen des angeklagten Ertan Y. (Name geändert) sind verbunden. Seine Unterarme liegen in Handschellen und sind an einem Bauchgurt angebunden, seine Knöchel stecken in Fussfesseln. Mit kleinen Schritten betritt er am ersten Verhandlungstag das Gerichtsgebäude. Um ihn herum beziehen Polizisten einer Sondereinheit Stellung; mit vermummten Gesichtern, Helmen, Schutzwesten, Maschinenpistolen.