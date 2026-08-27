Hat mit Zug noch viel vor: Leonardo Genoni. Bild: keystone

Genoni hat sich entschieden: Hier setzt er seine Karriere fort

Leonardo Genoni hütet auch zukünftig das Tor des EV Zug. Der am Freitag 39 Jahre alt werdende Top-Goalie hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert – und zwar gleich bis im Sommer 2030.

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Kurz vor Beginn der neuen Saison haben Leonardo Genoni und der EV Zug Nägel mit Köpfen gemacht. Der Goalie hat seinen Vertrag, der noch bis im kommenden Sommer lief, vorzeitig um drei Jahre verlängert. Genonis neuer Kontrakt bindet ihn bis Ende Saison 2029/30 an die Zentralschweizer.

«Am Ende war es eine einfache Entscheidung», erläuterte Genoni. «Ich fühle mich topfit, möchte weiterhin auf höchstem Niveau Eishockey spielen und spüre das Vertrauen der EVZ-Verantwortlichen, dass sie auch in Zukunft voll auf mich setzen wollen.»

Ted Suihkonen, der neue General Manager beim EVZ, lobte Genoni als «einen einmaligen Spieler». Von seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten werde das Team auch in den nächsten Jahren enorm profitieren. «Er hat in seiner langen Karriere eindrücklich bewiesen, dass er ein Ausnahmeathlet ist.»

«Möchte noch einiges erreichen»

Genoni stiess 2019 zu den Zugern und wurde in den Jahren 2021 und 2022 Schweizer Meister. Dabei war die Nummer 1 ein wichtiger Faktor. Nach zuletzt mässig erfolgreichen EVZ-Jahren will der Keeper nun noch einmal angreifen. «Gemeinsam mit dem Team bin ich hoch motiviert, in den kommenden Saisons wieder Erfolg zu haben, und ich möchte in Zug noch einiges erreichen», kündigte Genoni an.

Meister war Genoni zuvor schon mit Davos (2009, 2011 und 2013) und Bern (2017 und 2019) geworden. Einen Meilenstein wird der vierfache WM-Silbermedaillengewinner aller Voraussicht nach in diesem Herbst erreichen. Als erster Goalie dürfte Leonardo Genoni die Marke von 1000 National-League-Spielen knacken. Aktuell steht er bei 988 Einsätzen in der höchsten Schweizer Liga. (ram)