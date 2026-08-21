Eismeister Zaugg

Das «Phantom der Oper» ist aufgetaucht und ein neuer SC Bern entsteht

Die Langnauer bodigen in Huttwil den SC Bern 2:1. Mehr als ein Testspiel. Viel mehr sogar. Garniert mit einem historischen Ereignis: Das «Phantom der SCB-Oper» ist aufgetaucht.

Klaus Zaugg Folge mir

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Es ging zeitweise hitzig zu und her. Fäuste flogen und mittendrin schon Rodwin Dionicio (zwei kleine Strafen). Insgesamt gab es 50 Strafminuten und es hätten eigentlich mehr sein müssen. Im Schlussdrittel rumpelt der eifrige Junior Matteo Wagner SCB-Stürmer Marco Lehmann kopfvoran in die Bande und kommt straffrei davon. Der SCB-Schillerfalter kann hinterher Entwarnung geben: Er sei okay, kein Problem.



Es hat vor gut 1800 zahlenden Fans gerockt in der hockeytechnisch «geteilten Stadt»: Die Partie geht in Huttwil über die Bühne. Im Zentrum des Kantons. Eilen mehr Saisonkartenbesitzer jeweils nach Bern oder nach Langnau? Diese ewige Frage kann auch nach diesem Derby nicht beantwortet werden. Wohl 50:50.

«Wer war denn dieser SCB-Goalie?»

Der SCB und Langnau treten gratis im lokalen Eisstadion an. SCB-General Jürg Fuhrer sieht dieses Gastspiel – wie die Langnauer – als Unterstützung des lokalen Hockeys, in diesem Falle des letztjährigen MyHockey League-Finalisten Hockey Huttwil. Nur ein Testspiel. Oder doch mehr? Es ist mehr. Viel mehr. Im nächsten Frühjahr werden wir sagen: Vieles, was passiert ist, hat sich doch damals an einem schwül-warmen Augustabend in Huttwil bereits erkennen lassen.

Erst einmal ist es ein historisches Ereignis. Da bei Testspielen noch keine Matchprogramme gedruckt und verteilt werden, ist die häufigste Frage nach dem Spiel in der Stadionbeiz bei nicht so kundigen Matchbesuchern: «Wer war denn dieser SCB-Goalie?» Selbst für SCB-Fans eine berechtigte Frage. Denn noch nie zuvor hatte jemand diesen Goalie gesehen, nur viel von ihm gehört: Christof von Burg war letzte Saison das Phantom in der grossen SCB-Hockey-Oper.

Alle wussten, dass es ihn gibt, aber nie hat ihn jemand gesehen – er durfte in der vergangenen Saison kein einziges Spiel bestreiten. Nicht einmal ein Testspiel und von Burg kam nur zu 17 Einsätzen beim HC Thurgau. Bereits am 19. Dezember 2024 hatte der SCB stolz seine Verpflichtung verkündet. Und nun durfte er ein Jahr, acht Monate und einen Tag später tatsächlich zum ersten Mal gegen einen NL-Gegner das SCB-Tor hüten.

Kein Vorbeikommen an Hughes

War er gut? Es gibt tröstende Worte im Kabinengang. Geschäftsführer Jürg Fuhrer und Obersportchef Pascal Signer sind angereist, um der historischen Premiere beizuwohnen. Beide sind mit Christof von Burg zufrieden und finden die Worte, die sich in so einem Moment gehören: An der Niederlage sei er nicht schuld, er habe das Team im Spiel gehalten. Und so weiter und so fort. Auch Trainer Serge Aubin lobt seinen letzten Mann. «Er hat uns die Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen.»

War Christof von Burg gut? Ja, aber. Er hat mehrere sehr gute, ja gar mirakulöse Paraden gezeigt. Flink und cool zugleich, so wie es sein soll. Sogar den allein anstürmenden Titanen Emil Pettersson hat er gestoppt. Und es stimmt: Er hat dem SCB die Chance gegeben, diese Partie zu gewinnen. Aber der SCB hat nicht gewonnen.

Connor Hughes ist die Nummer 1, an dem Christof von Burg nicht vorbei kommt. Da kann er hexen, wie er will. Für die Position als Nummer 2, mit gut 15 Einsätzen, kann es reichen. Aber nur, wenn er dann auch Spiele gewinnt. Sonst bleibt Sandro Zurkirchen der zweite Mann. Es wäre allerdings eine Torheit sondergleichen, Zurkirchen (36) als Mann der Vergangenheit statt von Burg (25), den Mann der Zukunft, zur Nummer 2 zu machen.

Rohrbach spielt beim SCB noch keine offensive Geige

Die ungewöhnliche Intensität einer Testpartie hat zwei Gründe. Erstens der Konkurrenzkampf um Plätze im Team. Beide Coaches setzten ein paar Titanen nicht ein. Unter anderem pausierten Rodrigo Abols, Tristan Scherwey oder Mats Alge beim SCB, bei Langnau fehlten Jonathan Dahlen, die Gebrüder Schmutz und Samuel Erni. Dahlen ist nach der Saison an der Schulter operiert worden und bekommt erst nächste Woche grünes Licht für Ernsteinsätze.

Wie breit inzwischen das SCB-Kader geworden ist, mag ein Detail illustrieren, das den fachkundigen Langnau-Fans aufgefallen ist und da und dort schon ein wenig für Genugtuung gesorgt hat: Dario Rohrbach, letzte Saison noch offensiver Taktgeber bei Langnau, spielt beim SCB noch nicht eine erste offensive Geige. Beim letzten Powerplay und in der Schlussphase, als der SCB den Goalie vom Eis nimmt und vehement den Ausgleich sucht, ist Rohrbach nicht dabei. Obwohl er doch der perfekte Direktschütze fürs Überzahlspiel ist. Wenn es jetzt nicht gelingt, beim SCB eine Leistungskultur aufzubauen – wann dann?

Der zweite Grund für die raue Gangart ist der neue SCB-Trainer: Serge Aubin. Zum ersten Mal seit elf Jahren, seit Guy Boucher im Sommer 2015, beginnt ein echter kanadischer Trainer die Saison beim SCB. Der Operetten-Coach Don Nachbaur (2020) zählt nicht.

Aus taktischen Fesseln befreit

Der direkte Zug im SCB-Spiel, das bissige Forechecking, die Rumpelhaftigkeit in den Zweikämpfen fallen sofort auf. Sie stehen im Kontrast zum jahrelangen Schablonenspiel. Noch fehlt oft das Timing und die Anfälligkeit auf Konter ist so gross, dass Jussi Tapola oder Heinz Ehlers am nächsten Tag ein Straftraining verordnet hätten. Aber die Morgenröte eines «neuen» SCB, die Befreiung aus taktischen Fesseln, ist zu erkennen.

Serge Aubin spricht von einer «Sichtungsphase». Er will so viele Spieler wie möglich sehen, bevor er die Spreu vom Weizen trennt. Was er im ersten echten Test von seinem Team gesehen hat, hat ihm gefallen.

Und noch etwas fällt auf: Der SCB rumpelt und die Langnauer, die unter Thierry Paterlini eine eher defensive DNA entwickelt haben, setzen auf Spektakel. Hoch riskante Auslösungen und Querpässe, die zwar zwischendurch die gesamte SCB-Abwehr aushebeln, aber auch zu Kontern führen, die Robin Meyer mit stoischer Ruhe entschärft.

Während beim SCB ein Stilwechsel im Gange, ein Trend ersichtlich ist, war es bei Langnau ein «Abend der Freiheit»: Die jungen Spieler durften mit der Scheibe etwas wagen. Das oberste Gebot war nicht die einfache, unspektakuläre Lösung: Ausprobieren, was geht. Wenn nicht bei einem Testspiel gegen den SCB im August, wann dann?