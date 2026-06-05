Jonas Omlin zurück beim FC Basel

Jonas Omlin kehrt zum FC Basel zurück

Der zuletzt in der Bundesliga tätige Torhüter unterschreibt einen Vertrag bis 2029, wie der Basler Fussballclub am Freitag mitteilt.

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Das zweite Engagement in Basel kommt für den 32-jährigen Omlin einem erhofften Neuanfang gleich, nach einer von mehreren Verletzungen geprägten Zeit in Deutschland und einer entsprechend ins Stocken geratenen Karriere.

Dem FC Basel hatte sich Omlin ein erstes Mal vor acht Jahren angeschlossen. Nach zwei Saisons zog er weiter nach Frankreich zum Ligue-1-Verein Montpellier, für den er zweieinhalb Saisons tätig war. Im Winter der Saison 2022/23 folgte der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach.

Da spielte Jonas Omlin noch im Tor von Mönchengladbach, im Mai 2025. Bild: keystone

Beim Bundesligisten, bei dem damals Gerardo Seoane Trainer war, trat der Obwaldner die Nachfolge des zu Bayern München abgewanderten Yann Sommer an. Nach lediglich einer halben Saison und überzeugender Rückrunde wurde er bei Gladbach zum Captain befördert, ehe die Verletzungsmisere einsetzte. Ab September 2023 kam er für den Klub wettbewerbsübergreifend nur noch 18-mal zum Einsatz.

Im vergangenen Januar schloss sich Omlin auf Leihbasis Mönchengladbachs Ligakonkurrent Leverkusen an, bei dem er allerdings nie über die Rolle des Ersatz-Torhüters hinauskam.

Beim FC Basel ersetzt Omlin den zurückgetretenen Stammkeeper Marwin Hitz. «Es fühlt sich für mich ein wenig wie ein Nach-Hause-Kommen an, und ich freue mich unglaublich auf das Wiedersehen mit den grossartigen Fans im Joggeli. Ich habe sehr viele positive Erinnerungen an den FCB.» In Basel wurde er 2019 Cupsieger und empfahl sich erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft.

(sda)