Dem jungen Schweizer Tennisprofigelingt beim ATP-Sandplatzturnier inkein zweiter Exploit. Er zeigt sein Potenzial aber auch gegen den als Nummer 5 gesetzten. Am Dienstag hatte Kilian Feldbausch (ATP 284) im Tiroler Wintersportort erstmals eine Partie auf der ATP Tour gewonnen, einen Tag später ging dem 20-jährigen Genfer ein wenig die Puste aus. Nach starkem Start unterlag er Ignacio Buse, der Nummer 35 der Welt, in knapp zwei StundenDennoch demonstrierte der 1,91 m grosse Romand in den letzten Wochen, dass er auf diesem Niveau mithalten kann. Nach einem ersten Sieg auf Challenger-Stufe unterlag er auch in Gstaad bei seinem ATP-Debüt in der 1. Runde nur knapp in drei Sätzen gegen den Top-50-Spieler Miomir Kecmanovic. Im Ranking verbessert sich Feldbausch um knapp 50 Plätze und wird eine klare persönliche Bestmarke erreichen. (riz/sda)