Max Verstappen liess in Singapur gar nichts anbrennen. Bild: keystone

Verstappen gewinnt erstmals in Singapur – Hülkenberg fährt in die Punkte

Max Verstappen gelingt beim Grand Prix von Singapur der totale Triumph. Erstmals gewinnt der vierfache Weltmeister auf dem engen Stadtkurs - und das in seinem 250. Rennen.

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Max Verstappen krönte ein perfektes Wochenende mit einem nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg. Auf trockener Strecke entwickelte sich ein deutlich ereignisärmeres Rennen als am Vortag im Sprint auf regennasser Piste. Verstappen behauptete diesmal von der Pole-Position - der 50. seiner Karriere - aus die Spitze und gab sie nicht mehr ab. In seinem 250. Grand Prix triumphierte der Niederländer zum 73. Mal - jedoch erstmals in Singapur. Charles Leclerc im Ferrari und Kimi Antonelli im Mercedes folgten mit deutlichem Abstand.

«Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg», freute sich Verstappen. «Wir waren schnell, wenn wir es sein mussten, mit den weichen und den Medium-Reifen.» Der Niederländer ist in seinem Red Bull aktuell der schnellste Fahrer im Feld. Nach dem 2. Platz in Baku gewann er vor Wochenfrist in Malaysia erstmals in diesem Jahr - und dies auf einer komplett anderen Strecke als nun im Stadtstaat.

Verstappen war nicht zu schlagen. Bild: keystone

Ähnlich wie im letzten Jahr dreht der vierfache Weltmeister gegen Ende der Saison auf. Während er damals noch fast an den Weltmeister Lando Norris im McLaren herankam, liegt er nun aber schon zu weit zurück. Dennoch freut er sich auf die nächsten Wochen: «Die letzten Rennen waren für uns wirklich positiv. Hoffentlich können wir bis zum Jahresende noch ein bisschen mehr Spass haben.»

Sechs Rennen vor Schluss beträgt Verstappens Rückstand auf Leader Kimi Antonelli 119 Punkte. 150 sind noch zu vergeben. Der erst 20-jährige Italiener konnte in Singapur im Mercedes nicht mit den Besten mithalten, minimierte den Schaden jedoch mit einer unaufgeregten und kontrollierten Fahrt auf den 3. Platz. Sein erster Verfolger bleibt Teamkollege George Russell mit 102 Zählern Rückstand. Der Engländer musste nach einem unerlaubten Motorenwechsel aus der letzten Reihe starten und wurde Neunter. Nun kann Antonelli im Idealfall bereits in zwei Wochen in Austin, Texas, seinen ersten WM-Titel perfekt machen.

In Singapur waren nur die Ferrari, die bereits im Qualifying die Plätze 2 und 3 belegt hatten, einigermassen auf Augenhöhe mit Red Bull. Charles Leclerc kam in der Endphase mit frischen Pneus auf gut sieben Sekunden an Verstappen heran, konnte diesem aber nicht mehr gefährlich werden. Aus eigenem Verschulden vergab Lewis Hamilton seine Chancen. Er verpokerte sich bei der Reifenwahl, verzichtete im Gegensatz zu Leclerc auf einen Wechsel in einer virtuellen Safety-Car-Phase und wurde am Ende mit stark abbauenden Reifen vom 2. auf den 6. Platz durchgereicht - noch hinter den beiden McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri.

Für Lewis Hamilton endete das Rennen frustrierend. Bild: keystone

Ein gutes Wochenende hatte Nico Hülkenberg mit dem Hinwiler Audi-Team. Nach Platz 7 im Sprint holte der Deutsche als Achter zwei weitere Punkte. Damit machte Audi in der Konstrukteurswertung Boden gut und liegt nur noch sieben Punkte hinter dem siebtplatzierten Haas-Team. Gabriel Bortoleto schied hingegen schon in der achten von 62 Runden mit einem Defekt aus. (riz/sda)