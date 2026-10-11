Die Enttäuschung bei den Baslern ist gross. Bild: keystone

Horror-Debüt für Jokanovic: Basel blamiert sich im Ländle und verliert klar gegen Vaduz

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Vaduz – Basel 3:0

Der FC Basel zeigt beim Debüt von Trainer Slavisa Jokanovic eine enttäuschende Leistung und verliert diskussionslos in Vaduz mit 0:3.

Das 3:7 gegen den FC Winterthur vor einer Woche beim ersten Testspiel unter Jokanovic hatte viel zu reden gegeben. Der 58-jährige Serbe war danach aber sicher, beim Debakel gegen den Challenge-League-Vertreter viele Informationen gesammelt zu haben. Richtig verwerten oder in positive Impulse umsetzen, konnte der neue Trainerstab der Basler die gewonnenen Erkenntnisse nicht. In Vaduz zeigte der FCB ein Spiel zum Vergessen.

Vaduz feiert einen deutlichen Sieg. Bild: keystone

Der FC Vaduz war eine Klasse besser. Speziell in der ersten Halbzeit dominierte der Aufsteiger deutlich und kam zu zahlreichen Möglichkeiten, von denen der Österreicher Marcel Monsberger zwei nutzte: die erste in der 26. Minute nach einem idealen Pass von Lutfi Dalipi und die zweite zehn Minuten später per Kopf nach einer Flanke von Dominik Schwizer. Der dritte Treffer erzielte der einmal mehr erstaunliche Spielmacher Dalipi, der nun 13 Torbeteiligungen aufweisen kann. Monsberger steht derweil bei sechs Toren.

Vom FC Basel kam sehr wenig. Nach der Pause war eine Zeit lang eine Reaktion sichtbar. Xherdan Shaqiri und seine Teamkollegen gingen etwas resoluter in die Zweikämpfe und kombinierten etwas schneller. Aber es war auch in dieser Phase zu wenig, um die Vaduzer Defensive ernsthaft zu prüfen. Der beste Basler war Goalie Jonas Omlin, der bei seiner Rückkehr nach überstandener Oberschenkelverletzung das Unvermeidliche in der ersten Halbzeit mit zwei starken Paraden hinauszögerte.

Für Slavisa Jokanovic war es ein Debüt zum Vergessen. Bild: keystone

Basel wird sich nach der vierten Niederlage in den letzten fünf Spielen etwas einfallen lassen müssen, um aus dem Tief herauszukommen. Weder das Spielerische noch die Einstellung stimmten in Vaduz zuversichtlich. Jokanovic fand nach dem Schlusspfiff gegenüber «blue» dementsprechend deutliche Worte. «In den ersten zehn Minuten haben wir gut gespielt. Danach wurde es kontinuierlich schlechter. Kämpferisch waren die meisten Spieler unter dem nötigen Level», analysierte der weitgereiste Coach. «Wir müssen einige Schritte nach vorne machen.»

Bereits am Freitag steht für den FCB die nächste Bewährungsprobe an. Dann spielt er im Cup beim Stade Nyonnais aus der Challenge League.

Vaduz - Basel 3:0 (2:0)

5405 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 26. Monsberger (Dalipi) 1:0. 36. Monsberger (Schwizer) 2:0. 68. Dalipi (Cocic) 3:0.

Vaduz: Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Schwizer (90. Beeli); Mack; Stark, Cocic (70. Djokic), Cabrera (86. Walker); Dalipi (90. Sawadogo), Monsberger (90. Lang).

Basel: Omlin; Michelin, Omeragic, Daniliuc, Cissé (71. Tsunemoto); Metinho (85. Akpe), Harder (71. Malachowski); Otele, Shaqiri, Olaigbe (55. Malouda); Celar (71. Koloto).

Verwarnungen: 48. Simani, 50. Cabrera, 51. Olaigbe, 52. Schwizer.

St.Gallen – Lausanne 1:0

Der FC St. Gallen feiert den ersten Heimsieg in der Super League seit Ende Juli. Die Ostschweizer schlagen das harmlose Lausanne-Sport 1:0.

Für das Highlight der Partie war St. Gallens Captain Lukas Görtler besorgt. Er verwertete in der 29. Minute den Penalty zum 1:0. Von Lausanne-Sport, das in den bisherigen zehn Spielen erst siebenmal getroffen hat, kam keine nennenswerte Reaktion auf den Rückstand. Die gefährlichste Aktion eines Waadtländers war jene von Neuzugang Alexis Blin, der einen Ball an die eigene Latte köpfelte. Später bot sich dem eingewechselten Nevio Scherrer noch eine gute Möglichkeit zum zweiten St. Galler Treffer.

Lukas Görtler erzielte das einzige Tor der Partie. Bild: keystone

Für den Cup reist Lausanne am Wochenende erneut nach St. Gallen, zum Zweitligisten FC Winkeln. Der FCSG spielt beim Challenge-League-Klub Rapperswil-Jona.



St. Gallen - Lausanne-Sport 1:0 (1:0)

17'631 Zuschauer. - SR Sanli.

Tor: 29. Görtler (Penalty) 1:0.

St. Gallen: Zigi; Mostafa Heydari (65. Ruiz), Gaal, Stanic; Stevanovic (46. Boukhalfa); Witzig, Görtler (71. Neziri), Daschner (84. Fazliji), Vandermersch; Hunziker, Baldé (71. Scherrer).

Lausanne-Sport: Mastil; Youte, Cozza, Ngonzo (82. Bah Mendes); Soppy (59. Custodio), Blin (59. NDiaye), Mollet, Poaty; Butler-Oyedeji, Ajdini (59. Janneh), Nene (68. Molebe).

Verwarnungen: 12. Soppy, 17. Stevanovic, 46. Mostafa Heydari, 75. NDiaye, 83. Custodio, 88. Witzig, 88. Mollet. (riz/sda)

GC – YB 0:2

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