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Sechs-Tore-Spektakel ohne Sieger in Bern

Matteo Di Giusto (FCL), links, Lewin Blum (YB), Mitte, und Edin Etoski (YB) in Aktion im Super League Spiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Luzern, am Samstag, 5. September 2026 im Stadion Wank ...
YB und Luzern lieferten sich einen munteren Schlagabtausch.Bild: keystone

Sechs-Tore-Spektakel ohne Sieger in Bern + Vaduz siegt zum zweiten Mal

05.09.2026, 20:0406.09.2026, 10:07

YB – Luzern 3:3

Die Young Boys müssen sich im Heimspiel gegen den FC Luzern mit einem 3:3 begnügen. Immerhin verhindern sie spät die mögliche erste Saisonniederlage.

Es war ein wildes Spiel mit vielen, vielen Torszenen. Am Ende war es schwer abzuschätzen, wer sich nun über diesen einen Punkt freuen durfte. Luzern, weil es mit einem 0:1 aus der Pause kam und drei Schüsse an die Torumrandung unbeschadet überstand? Oder die Young Boys, weil sie in der 88. Minute durch Kaly Sène spät noch zum 3:3 kamen?

Die Spieler von YB und Luzern stehen zusammen, vor dem Super League Spiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Luzern, am Samstag, 5. September 2026 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klau ...
Die Fans kamen im Wankdorf auf ihre Kosten.Bild: keystone

Samuel Essende, der beste Torschütze der Super League, brachte die Berner in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Danach verpassten es die offensiv so überzeugenden Gastgeber, das Skore zu erhöhen. Bis zur Pause trafen sie zweimal die Torumrandung. Die fehlende Effizienz wurde nach der Pause schnell bestraft. Der lettische Aussenverteidiger Andrejs Ciganiks traf in den ersten gut zwei Minuten nach Wiederanpfiff zweimal und brachte den FCL wie aus dem Nichts 2:1 in Front. Drei Minuten später war die Führung schon wieder dahin: Essende erzielte per Kopf seinen siebten Saisontreffer.

In der 65. Minute ging Luzern ein zweites Mal in Führung, als Matteo Di Giusto einen Penalty, den er selber provoziert hatte, souverän verwandelte. YB drückte danach noch vehementer auf ein Tor, traf durch Essende ein drittes Mal die Torumrandung und zwang Goalie Karlo Letica zu seiner besten Tat. Die (kleine) Erlösung kam schliesslich durch den eingewechselten Herba Guirassy, der zum ersten Mal für YB auflief. Drei Minuten nach seiner Einwechslung zeigte er einen schönen Flankenlauf, der Sène das 3:3 ermöglichte.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Young Boys - Luzern 3:3 (1:0)
SR San.
Tore: 14. Essende (Sanches) 1:0. 47. Ciganiks (Mikolajewski) 1:1. 49. Ciganiks (Mikolajewski) 1:2. 52. Essende (Sanches) 2:2. 65. Di Giusto (Penalty) 2:3. 88. Sène (Guirassy) 3:3.
Young Boys: Keller; Blum, Lauper, Benito, Schmidt (57. Bukinac); Fassnacht (68. Sène), Gigovic (85. Guirassy), E. Fernandes (57. Pech), Virginius (57. Etoski); Sanches; Essende.
Luzern: Letica; R. Fernandes, Bung Hua Freimann (81. Lüthi), Bung Meng Freimann, Ciganiks; Owusu (82. Wyss), Zimmermann (82. Lucas Ferreira), Bertone, Di Giusto; Toggenburger (46. Bongeli), Mikolajewski (92. Villiger).
Verwarnungen: 29. Zimmermann, 32. Schmidt, 39. E. Fernandes, 62. Essende, 63. Pech, 73. Bung Hua Freimann, 78. Bongeli, 90. Bung Meng Freimann, 96. Di Giusto.

Vaduz – Lausanne 3:1

Der FC Vaduz feiert seinen zweiten Saisonsieg. Der Aufsteiger gewinnt daheim gegen Lausanne-Sport mit 3:1.

Nach der Pause machten die Liechtensteiner ihren zweiten Heimerfolg in Serie nach dem 5:2 gegen GC vor einer Woche perfekt. Dabei profitierten sie von schwacher Abwehrarbeit der Lausanner bei zwei Kontern. Beim ersten erfolgreichen Gegenangriff in der 53. Minute leistete sich Karim Sow einen «Stockfehler», der Milos Cocic zugute kam. Sieben Minuten später liess der Waadtländer Goalie Melvin Mastil einen harmlosen Schuss von Juan Cabrera durch die Beine ins Tor gleiten.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Zu beiden Toren in der zweiten Halbzeit gab Lutfi Dalipi den letzten Pass. Zudem erzielte der Mittelfeldspieler in der 19. Minute auch das 1:0. Die 20-jährige YB-Leihgabe steht nach sieben Runden bei 3 Toren und 7 Assists. Nur Samuel Essende (7 Tore und 3 Assists) hält diesbezüglich mit dem Schweizer Junioren-Nationalspieler mit.

Marcel Monsberger (FCV), Torschuetze Juan Cabrera (FCV) und Lutfi Dalipi (FCV), von links, bejubeln das Tor zum 3-1 im Fussball Super League Spiel zwischen dem FC Vaduz (FCV) und dem FC Lausanne-Sport ...
Vaduz feiert den zweiten Sieg der Saison.Bild: keystone

Eine Reaktion von Lausanne-Sport folgt nur auf das 0:1. Levy Nene glich nur vier Minuten später aus. In der zweiten Halbzeit agierten die Gäste aber glücklos und kamen einem Punktgewinn nach dem dritten Gegentor nicht mehr nahe.

Vaduz - Lausanne-Sport 3:1 (1:1)
SR Wolfensberger.
Tore: 19. Dalipi (Stark) 1:0. 23. Nene (Mollet) 1:1. 53. Cocic (Dalipi) 2:1. 60. Cabrera (Dalipi) 3:1.
Vaduz: Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Schwizer; Mack (61. Walker); Stark (87. Beeli), Cocic (87. Eberhard), Cabrera (81. Hammerich); Dalipi, Monsberger (87. Djokic).
Lausanne-Sport: Mastil; Bergvall (72. Koindredi), Sow, Cozza (76. Ngonzo), Poaty; Custodio, NDiaye (46. Traore); Soppy (58. Molebe), Mollet, Nene; Janneh (46. Koné).
Verwarnungen: 31. Custodio, 37. Janneh, 55. Bergvall, 92. Poaty. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

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