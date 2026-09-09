FCZ gibt erstmals Punkte ab – Servette rückt nahe an die Tabellenführerinnen

In der fünften Runde der Women's Super League verpasst der FC Zürich den fünften Sieg. Gegen YB geben die Leaderinnen erstmals Punkte ab – damit schmilzt der Vorsprung auf Servette Chênois auf einen Zähler.

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Zürich – YB 1:1

Nach vier Siegen mit einem Torverhältnis von 18:4 verpassen die FC Zürich Frauen in der laufenden Super-League-Saison erstmals den Sieg. YB, das schwach in die Saison gestartet ist, gelang dank eines Treffers von Malaurie Granges in der 83. Minute der vierte Punktgewinn in Serie. Weil es aber das dritte Unentschieden war, bleiben die Bernerinnen auf dem sechsten Platz.

Für den FCZ hatte Nina Kajzba in der ersten Halbzeit getroffen. Es war das erste Pflichtspiel der Zürcherinnen in dieser Saison, in welchem sie nicht mindestens drei Tore erzielt haben.

Servette – Yverdon 3:2

Profitieren kann davon auch Servette Chênois. Der Titelverteidiger hatte gegen Aufsteiger Yverdon zwar ordentlich Mühe und lag gar zweimal im Rückstand, setzte sich am Ende aber dennoch knapp 3:2 durch. Gloria Marinelli sorgte mit einem Doppelpack zwischen der 66. und 72. Minute für die Wende.

Der Doppelpack von Gloria Marinelli. Video: SRF

Dank des vierten Siegs im fünften Spiel rückt Servette auf einen Punkt an die Zürcher Tabellenführerinnen heran. Am Wochenende trifft das Team von Trainer Cristian Toro auf Rapperswil-Jona, bevor es eine Woche später zum Spitzenkampf mit dem FCZ kommt. Dieser empfängt am Wochenende den FC Basel.

Basel – GC 1:1

Die Baslerinnen verpassten es, mit Servette Chênois mitzuziehen. Nach drei Siegen aus den ersten vier Spielen musste sich der FCB gegen GC mit einem Unentschieden zufriedengeben. Die Grasshoppers gingen bereits in der achten Minute durch Ella Ljustina in Führung, Alisa Arthur glich für die Gastgeberinnen noch vor der Pause aus. Damit stehen die beiden Gegner vom Mittwochabend nun gleichauf bei zehn Punkten.

St.Gallen – Aarau 2:2

Und auch zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Aarau gab es keinen Sieger. Nachdem Vanesa Hoti für die Gäste in der 7. Minute per Penalty für die Führung gesorgt hatte, dauerte es nur sechs Minuten bis zum Ausgleich durch Naja Glanzmann. Mit einem Blitzstart nach der Pause gingen die St.Gallerinnen dank Sina Hauswirth zwischenzeitlich in Führung, doch hielt diese nur bis zur 73. Minute. Da sorgte Joy Steck für den 2:2-Endstand.

So richtig hilft der Punkt aber keinem der Klubs weiter. Der FCSG arbeitet sich zwar immerhin auf den siebten Platz nach vorne, doch sind vier Zähler auch angesichts der bisherigen Gegner eine eher magere Ausbeute. Der FC Aarau bleibt trotz des ersten Punktgewinns Schlusslicht.

Luzern – Rapperswil-Jona 2:0

Die Luzernerinnen zeigen sich weiterhin in guter Form. Nach den knappen Niederlagen zum Auftakt gegen Basel und in Zürich feierte der FCL nun den dritten Sieg in Serie. Gegen den nach dem ersten Spiel sieglosen FC Rapperswil-Jona sorgten Barbara Reger und Ramona Schallberger für den 2:0-Erfolg. Luzern rückt damit auf einen Punkt an die Top 4 heran.