Verdient setzt sich St.Gallen bei Servette durch. Bild: keystone

St.Gallen gewinnt bei Schlusslicht Servette – sorgt sich aber um Görtler

Der FC St. Gallen beendet seine Negativserie der letzten zweieinhalb Wochen in Genf. Nach vier Niederlagen gewinnen die Ostschweizer dank einer disziplinierten Leistung gegen Servette mit 2:0.

Mehr «Sport»

Hinten sicher stehen und vorne den möglichst direkten Weg vor das gegnerische Tor suchen: Mit simpler und bewährter Taktik fand der FC St. Gallen zurück auf die Erfolgsspur. Zuletzt hatte das Team von Trainer Enrico Maassen zweimal in der Conference League (gegen Nordsjaelland) und zweimal in der Liga (gegen Thun und GC) verloren.

Baldé schiesst St.Gallen früh in Führung. Video: SRF

Im Stade de Genève profitierten die St. Galler auch von den erstaunlichen defensiven Schwächen der Gastgeber, die bisher in dieser Saison zumindest in diesem Bereich überzeugt hatten. Der trickreiche Aliou Baldé kam schon nach sechs Minuten viel zu leicht zum Abschluss und traf gekonnt mit einem Schlenzer. Nach der Pause dauerte es sogar nur fünf Minuten, bis sich der eingewechselte Nevio Scherrer mit Leichtigkeit gegen Marco Burch durchsetzte und das 2:0 erzielte.

Servette, das kurz vor der Pause Spielmacher Timothé Cognat mit einer Knöchelverletzung verloren hatte, wurde in der zweiten Halbzeit etwas besser und zwingender in seinen Offensivaktionen. Aber zittern musste der FCSG um seine drei Punkte nicht. Einziger Wermutstropfen der Gäste war der verletzungsbedingte Ausfall von Captain Lukas Görtler mit einer lädierten Schulter.

Durch die Niederlage bleibt Servette am Tabellenende.

Lukas Görtler musste frühzeitig ausgewechselt werden. Bild: keystone

Servette - St.Gallen 0:2 (0:1)

7807 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 6. Balde (Okoroji) 0:1. 50. Scherrer (Okoroji) 0:2.

Servette: Gertmonas; Houboulang Mendes (70. Njoh), Rouiller, Burch, Mazikou; Pedro Naressi, Cognat (45. Douline); Lambourde (70. Maceiras), Mir. Stevanovic, Ouattara (46. Fofana); Mutandwa (79. Mráz).

St.Gallen: Zigi; Okoroji, Kleine-Bekel, Stanic; Daschner; Vandermersch (77. Neziri), Görtler (63. Ruiz), Boukhalfa (57. Frokaj), Mih. Stevanovic; Witzig (46. Scherrer), Balde (77. Besio).

Verwarnungen: 32. Mazikou, 47. Görtler, 65. Burch, 75. Okoroji. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste