Auch das sechste Saisonspiel kann Lugano für sich entscheiden. Bild: keystone

Lugano gewinnt auch in Basel und bleibt ohne Punktverlust + Sion siegt in Unterzahl

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Basel – Lugano 1:3

Basel kassiert die zweite Heimniederlage innerhalb von drei Tagen. Er verliert gegen den Leader Lugano mit 1:3.

Das Szenario gegen Lugano glich für die Basler Fans schmerzhaft jenem von vor drei Tagen gegen den FC Sion. Nach einer Führung des FCB reichten drei Minuten, um das Resultat auf den Kopf zu stellen. Lugano gelang durch Yanis Cimignani (59.) und Uran Bislimi (61.) die Wende. Cimignani traf volley nach einer Flanke von Renato Steffen, und Bislimi profitierte von einem Fehlpass von Goalie Mirko Salvi.

Mirko Salvi patzt beim 1:2. Video: SRF

Für die Basler waren die zwei Gegentore umso mehr ein Nackenschlag, als sie in eine Phase fielen, in der sie die Partie in den Griff bekommen hatten. Mit den zur Pause eingewechselten Metinho und Xherdan Shaqiri strahlte der FCB plötzlich mehr Passsicherheit aus und ging in der 47. Minute gleich in Führung. Die ganze Herrlichkeit war aber nach dem zweiten Gegentor vorbei und die dritte Niederlage im vierten Heimspiel der Saison in der 81. Minute besiegelt, als die eingewechselten Ahmed Kendouci und Elias Pihlström mit einer schönen Kombination für das 3:1 sorgten.

Basel kann über den ungünstigen Spielverlauf klagen und über einen Pfostenschuss von Philip Otele, der mit etwas Glück zu Beginn der Schlussviertelstunde das 2:2 bedeutet hätte, aber letztlich war der Sieg der Tessiner verdient. In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste nach Belieben, auch wenn FCB-Keeper Jonas Omlin selten gefordert wurde. Zur Pause musste der Rückkehrer angeschlagen Salvi Platz machen. Dieser spielte vor dem 2:1 den Ball ungünstig Richtung Metinho, sodass Bislimi den Ball abfangen konnte und direkt per Flachschuss traf.

Yanis Cimignani jubelt nach dem 1:1 provokant. Video: SRF

Während Lugano auch nach dem Gastspiel in Basel ohne Punktverlust bleibt, muss sich der FCB rasch wieder fangen. Weiter geht es für ihn am nächsten Wochenende in Luzern. Keinen weiteren Einsatz wird derweil die Schiedsrichterin Désirée Blanco haben. Sie pfiff am Sonntagnachmittag im St. Jakob-Park ihre letzte Partie als Spitzenreferee, wie kurz vor dem Match bekannt geworden war.

Basel - Lugano 1:3 (0:0)

28'415 Zuschauer. - SR Blanco.

Tore: 47. Metinho (Asane Sow) 1:0. 59. Cimignani (Steffen) 1:1. 61. Bislimi 1:2. 81. Kendouci (Pihlström) 1:3.

Basel: Omlin (46. Salvi); Tsunemoto, Daniliuc, Akpe, Vouilloz; Harder (46. Metinho), Omeragic, Malachowski (46. Shaqiri); Asane Sow (84. Malouda), Celar, Olaigbe (63. Otele).

Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Karimov, Bislimi (90. Ajdin), Grgic, Daniel Dos Santos (79. Kendouci), Cimignani (91. Carbone); Steffen (79. Pihlström), Moncada (63. Ajeti).

Verwarnungen: 2. Moncada, 59. Cimignani, 70. Shaqiri, 72. Grgic, 85. Bislimi, 87. Pihlström.

Sion – Thun 3:2

Sion musste beim 3:2-Heimsieg gegen Thun über eine Halbzeit lang mit einem Spieler weniger auskommen. Fodé Sylla sah in der 41. Minute beim Stand von 1:1 die zweite Verwarnung. Trotzdem gingen die Walliser zweimal in Führung, das zweite Mal durch Josias Lukembila in der 94. Minute.

Sion - Thun 3:2 (1:1)

8300 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 10. Bamert (Fehr) 0:1. 21. Sow (Rrudhani) 1:1. 53. Rrudhani (Penalty) 2:1. 71. Fehr (Dursun) 2:2. 94. Lukembila 3:2.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Marquinhos Cipriano (78. Hefti); Kabacalman; Rrudhani (67. Chouaref), Sylla, Baltazar Costa, Surdez (67. Lukembila); Boteli (67. Nivokazi).

Thun: Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Mambwa (46. Strannegård); Reichmuth, Käit (46. Roth), Saiz (60. Zoukit), Derbaci (46. Maier); Labeau, Dursun (78. Christoffersson).

Bemerkungen: 41. Gelb-Rote Karte gegen Sylla.

Verwarnungen: 16. Sylla, 61. Surdez, 75. Roth, 79. Bürki. (riz/sda)

Servette – St.Gallen 0:2

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