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Gegen den FIFA-Präsidenten Infantino gibt es neue Vorwürfe

epa13268936 FIFA President Gianni Infantino looks on during the opening of new offices at the Latvian Football Association in Riga, Latvia, 28 September 2026. During his visit to Latvia, Gianni Infant ...
FIFA-Präsident Gianni Infantino steht wegen eines möglichen zweiten Gehalts in der Kritik.Bild: keystone

Leeres Büro, verschwiegenes Gehalt: Neue Vorwürfe gegen FIFA-Chef Infantino

FIFA-Chef Gianni Infantino soll 2024 neben seinem offiziellen Lohn 1,72 Millionen Dollar von der WM-Organisation erhalten haben, ohne dass die FIFA es offenlegte. Der Fussball-Weltverband weist den Vorwurf eines Verstosses zurück.
13.10.2026, 09:5213.10.2026, 09:52

FIFA-Präsident Gianni Infantino soll 2024 laut der «Times» zusätzlich zu seinem ausgewiesenen Lohn von 4,274 Millionen Franken weitere 1,72 Millionen Dollar von FWC2026 erhalten haben. Das ist die US-Gesellschaft, welche die WM 2026 organisiert hat. Der Betrag steht in einer öffentlich einsehbaren US-Steuererklärung der Gesellschaft, im FIFA-Jahresbericht 2024 fehlt er jedoch. Dabei verlangen die FIFA-Statuten seit 2016, dass die Vergütungen von Präsident, Ratsmitgliedern und Generalsekretär offengelegt werden.

Mehr als eine halbe Million Dollar soll als weitere meldepflichtige Vergütung verbucht worden sein. Sie soll die Miete einer Villa am Wasser in Sunset Islands finanziert haben, einer der exklusivsten Gegenden von Miami Beach. Ein Sprecher des Vermieters lässt ausrichten, Infantino habe drei Jahre lang Marktmiete bezahlt. Für 2025 und 2026 sollen laut Quellen der «Times» ähnliche Beträge geflossen sein. Generalsekretär Mattias Grafström und CONCACAF-Präsident Victor Montagliani, der den Verwaltungsrat der Gesellschaft leitet, erhielten von ihr nichts.

Die FIFA weist einen Verstoss gegen die Statuten zurück und betont, sie erfülle alle Meldepflichten. Wie die «Times» berichtet, liess sie aber offen, warum die Zahlungen im Jahresbericht fehlen. Miguel Maduro, früher Chef des FIFA-Governance-Komitees, spricht von einem klaren Verstoss und fordert eine unabhängige Untersuchung.

Büro im Trump Tower

Zusätzlich berichtet die «New York Times» über ein knapp 465 Quadratmeter grosses Büro der FIFA auf der 17. Etage des Trump Towers in New York. Der Mietvertrag läuft über mehr als sieben Jahre und kostet insgesamt rund vier Millionen Dollar. Die Räume stehen laut aktuellen und früheren FIFA-Mitarbeitern grösstenteils leer. Genutzt werden sie für Treffen und Anlässe, vor allem während der Uno-Generalversammlung.

epa11962221 Trump Tower after demonstrators from Jewish Voice for Peace occupied the atrium of the building, calling for the release of Mahmoud Khalil, in New York, New York, USA, 13 March 2025. Polic ...
Im Trump Tower in New York hat die FIFA für rund vier Millionen Dollar ein Büro gemietet.Bild: keystone

Den Entscheid habe Infantino getroffen, sagen zwei Beteiligte. Intern habe es Bedenken gegeben: wegen der Nähe zu Trump, wegen des steuerlich teuren Bundesstaats und weil kein klarer Bedarf bestand. Die FIFA sagt, sie zahle Marktmiete, der Vertrag sei rechtmässig und nach den internen Standardverfahren zustande gekommen. Maduro sieht hingegen einen klaren Interessenkonflikt. Das Weisse Haus verzichtete auf einen Kommentar.

Am Donnerstag um 11 Uhr trifft sich der FIFA-Rat in Zürich und per Videokonferenz. Laut Traktandenliste steht unter anderem eine Nachbesprechung der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf dem Programm. Ob auch die Vorwürfe gegen Infantino zur Sprache kommen, ist unklar. (car)

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