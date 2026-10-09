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Afrikas Verband CAF unterstützt Gianni Infantino einstimmig

CAF president Patrice Motsepe and FIFA president Gianni Infantino give remarks during the CAF Awards 2025 ceremony, in which the best African soccer players and teams are announced, in Sale, Morocco, ...
Ein Herz und eine Seele: CAF-Präsident Patrice Motsepe und FIFA-Präsident Gianni Infantino.Bild: keystone

Afrikas Verbände wollen Infantino «einstimmig und uneingeschränkt» unterstützen

Der Chef des Fussball-Weltverbands ist vielerorts in Ungnade gefallen. Nicht so in Afrika. Der CAF bestätigt erneut seine Unterstützung für Infantino
09.10.2026, 07:0109.10.2026, 07:02
Ein Artikel von
t-online

Im Machtkampf um die Zukunft der FIFA stehen die afrikanischen Fussball-Verbände wenig überraschend geschlossen hinter dem umstrittenen Weltverbandschef Gianni Infantino. Patrice Motsepe, Präsident des Kontinentalverbands CAF, verkündete bei einer Konferenz in Sal auf Kap Verde, dass alle 54 Mitgliedsverbände den Amtsinhaber «einstimmig und uneingeschränkt unterstützen». Schon früh nachdem Infantino in die Kritikgeriet, hat der CAF ein Pro-Infantino-Schreiben veröffentlicht.

Dabei hatten sich die Verbandsvertreter auf einer Bühne um Infantino geschart und applaudierten gemeinsam. Der FIFA-Chef bedankte sich via Instagram für einen «wunderschönen Moment der Einheit».

Infantino strebt im März 2027 im marokkanischen Rabat die erneute Wiederwahl als FIFA-Chef an. Dabei darf der 56-Jährige trotz seines letztlich gescheiterten Vorstosses zur Vermarktung der WM-Rechte durch externe Investoren im Sommer weiter auf die Unterstützung aus Afrika zählen.

Infantino-Opposition muss Herausforderer benennen

Vor allem die Verbände aus Europa sowie Nord- und Mittelamerika und der Karibik hatten Infantino hingegen das Vertrauen entzogen. Die Vertreter der Europäischen Fussball-Union Uefa und der europäischen Verbände erneuerten nach ihrem Treffen in Berlin ihre Kritik an Infantino und die Forderung nach einer Ablösung des FIFA-Chefs.

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Dabei umrissen sie ein Profil für einen möglichen Nachfolger, benannten aber noch keinen konkreten Herausforderer für Infantino. Bis einschliesslich 18. November muss die Opposition offiziell einen Bewerber benennen, vorher soll es ein weiteres Treffen aller 55 UEFA-Mitgliedsverbände geben. (abu/t-online.de)

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