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Ist Trumps USA bereit für WM 2026? Tourismus-Experten erwarten Desaster

September 9, 2019, Washington, District of Columbia, USA: United States President Donald J. Trump and the President of FIFA Gianni Infantino speak to the press as United States President Donald J. Tru ...
Noch haben FIFA-Präsident Gianni Infantino und Donald Trump gut lachen.Bild: www.imago-images.de

Ist Trumps USA bereit für die WM 2026? Tourismus-Experten erwarten ein Desaster

Im Jahr 2026 ist die USA wieder Gastgeberland für eine Fussball-Weltmeisterschaft der Männer. Gemeinsam mit Mexiko und Kanada will das Land über 100 Spiele veranstalten und ein Millionenpublikum begrüssen. Doch ist das Land bereit für so einen Ansturm? Tourismus-Experten äussern starke Zweifel.
07.03.2025, 15:4321.07.2026, 08:18
Lysander-Noel Liermann / watson.de

48 Nationalmannschaften werden im Sommer 2026 gegeneinander antreten. Das Ziel: den begehrtesten Titel der Fussballwelt gewinnen. Bereits Monate vor Turnierstart verspricht die WM 2026 jede Menge Spannung, auch eine aufwendig produzierte Halbzeitshow à la Super Bowl soll es bei dem Finale erstmalig geben.

Klar ist auch, Präsident Trump möchte, dass es ein Prestige-Event sondergleichen wird. So steht auch im Oval Office bereits ein Replikat des Weltmeisterpokals. Ein Sprecher des Weissen Hauses versprach gegenüber «CNN Sports» ein «spektakuläres Event, welches amerikanische Grossartigkeit darstellen wird».

Wir wissen schon jetzt, wie die Halftime-Show an der Fussball-WM aussehen wird

US-Tourismus appelliert an Donald Trump

Die WM 2026 wird das erste in den USA stattfindende Mega-Sportevent von einigen: 2028 richtet das Land die Olympischen Sommer- und 2034 die Winterspiele aus. Die Weltmeisterschaft wird also auch zum Gradmesser, ob Trumps Amerika solche Events hosten kann – oder komplett überfordert sein wird.

Anlass zu Sorge liefert die «US Travel Association», welche die Interessen des amerikanischen Tourismussektors repräsentiert. Deren Präsident Geoff Freeman und William Hornbuckle (Präsident von MGM Resorts International) sind sich gegenüber «CNN Sports» sicher: «So wie es aktuell läuft, werden wir Schwierigkeiten haben.»

epa11479388 Argentine fans cheer after their team defeated Colombia in extra time during the CONMEBOL Copa America 2024 Final between Argentina and Colombia, in Miami Gardens, Florida, USA, 14 July 20 ...
Die südamerikanischen Fans müssen mittlerweile über ein Jahr auf ein Visum warten.Bild: keystone

Sie appellieren an Trumps Regierung, mehr Dringlichkeit in die Vorbereitung auf die US-Gastgeberschaft zu stecken.

Visum garantiere zwar kein Ticket – aber dauert unglaublich lange

Bereits jetzt gebe es lange Bearbeitungszeiten für Visumsanträge, sprich: lange Wartezeit für Touristinnen und Touristen. Für Reisende aus lateinamerikanischen Staaten dauere es rund ein Jahr, bis die Gespräche mit dem zuständigen Konsulat getätigt und die Sicherheitsfreigabe erteilt würde. Bei Reisenden aus Kolumbien sind es sogar häufig über 700 Tage.

Gerade aus diesen Ländern werden besonders viele Fans erwartet. In Brasilien und Argentinien seien die Wartezeiten lang, erklärt Freeman.

«In Mexiko sind sie sogar sehr, sehr lang. In anderen Ländern wird sich diese Situation noch verschärfen. Je näher wir der Weltmeisterschaft kommen, desto mehr Zeitfenster schliessen sich.»
Freeman gegenüber «CNN Sports»

Die FIFA zeigt sich gelassen und arbeite «mit der US-Regierung zusammen, um diese Informationen an Botschaften weltweit weiterzugeben», bestätigte ein Sprecher gegenüber «CNN Sports». «Fans können jederzeit ein Visum beantragen, um den Prozess zu starten, und müssen nicht auf ein Ticket warten. Wichtig ist jedoch: Ein Ticket garantiert kein Visum, ebenso wenig garantiert ein Visum ein Ticket.»

Grenzkontrollen zu Mexiko und Kanada: Experte sieht schwarz

Ausgerechnet Trumps eigene Rivalitäten mit Mexiko und Kanada drohen ihm nun, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Denn er muss das Turnier gemeinsam mit den beiden Staaten ausrichten.

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika

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Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika

Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
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Starten wird das Turnier am 11. Juni im «Estadio Azteca», dem berühmten Fussballstadion in der mexikanischen Hauptstadt. Bereits der zweite Spieltag könnte jedoch zur Zerreissprobe für die Einreisebehörden werden.

Denn dann spielen Teams in Los Angeles und Toronto. Wer also sowohl beim Startschuss der WM dabei sein, als auch eines der anschliessenden Spiele schauen möchte, hat einen straffen Zeitplan – und keine Zeit für Verzögerungen. «Wir wissen bereits, dass die rasant steigende Nachfrage das System überfordern wird», sagte Freeman gegenüber «CNN Sports».

Bereits jetzt müssen Reisende aus aller Welt regelmässig zwei Stunden anstehen, bevor sie nach einem kurzen Plausch mit einem Agenten der Grenzkontrolle offiziell einreisen. «Es ist keine Frage des ‹Ob?› – sondern des ‹Wann?›. Das System wurde nicht dafür ausgelegt, die bevorstehende Nachfrage zu bewältigen.»

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Schon jetzt sind die Schlangen bei den Grenzkontrollen an den Flughäfen lange.Bild: www.imago-images.de

Es ist wahrscheinlich, dass viele Reisende zwischen den Staaten hin und her reisen werden. Der Reiseverband schätzt, dass im Jahr 2026 mehr als drei Millionen Menschen die amerikanischen Flughäfen etwa 50 Mal passieren werden, im Vergleich zu fünfmal im Jahr 2024.

Die US-Grenzkontrolle verspricht, sich auf die Passagiermassen von insgesamt voraussichtlich sechs bis acht Millionen Menschen vorzubereiten. Ein Sprecher sagt gegenüber «CNN Sports», die Behörden würden dafür sorgen, dass «internationale Reisende, die zur Weltmeisterschaft kommen, an unseren internationalen Flughäfen und Grenzübergängen keine unnötigen Verzögerungen erleben».

Neben effizienteren Massnahmen setze man auf Flexibilität: Die Behörden sollen so in den «Gastgeberstädten in der Lage sein, Ressourcen und Personal täglich anzupassen, um Auswirkungen auf die Wartezeiten zu minimieren», sagte der Sprecher. «Das wird unsere höchste Priorität sein.»

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Skurrile und witzige Bilder aus Amerika
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Skurrile und witzige Bilder aus Amerika
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74 Kommentare
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Der Micha
07.03.2025 15:41registriert Februar 2021
Laut Trump wird es eh die beste Fußball WM aller Zeiten sein. Die beste die es je gab. Für das drohende Chaos gibt es für Trump schon einen Schuldigen. Das wäre nämlich Biden.
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c-bra
07.03.2025 15:28registriert April 2016
Als die USA, Mexiko und Kanada damals den Zuschlag erhielten, habe ich mich auf einen Trip nach Übersee gefreut. Die Schweiz in einem der riesigen NFL Stadien *träum*

Aber jetzt? Trump, Chaos, Gianni und seine Halbzeitshow, etc. Meine Vorfreude geht in Richtung 0.
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lumpensammlerin
07.03.2025 15:38registriert Mai 2019
Stellt euch mal vor: was, wenn die Touristen bleiben und untertauchen? Oder ein Kind gebähren, welches dann automatisch US-Bürger wird?
Dieses Risiko ist Trump doch sicher zu gross!
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