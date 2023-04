Fliegender Wechsel

Kanadisches Trio verlässt Lugano +++ Kloten und Rappi tauschen Verteidiger

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Mehrere Abgänge beim HC Lugano

Der HC Lugano gibt die Abgänge von mehreren Spielern bekannt. Unter anderem werden die kanadischen Stürmer Kris Bennett, Troy Josephs und Brett Connolly (Bild) in der kommenden Saison nicht mehr im Tessin spielen. Auch Raphael Herburger, österreichischer Stürmer mit Schweizer Lizenz, verlässt Lugano. (ram/sda)

Weiterer Finne für die Tigers

Die SCL Tigers haben mit Juuso Riikola einen finnischen Verteidiger für die kommende Saison in der National League verpflichtet. Der 29-Jährige, der für die Pittsburgh Penguins insgesamt 80 Partien in der NHL absolviert hat, stand zuletzt bei IK Oskarshamn in Schweden unter Vertrag. Der finnische Internationale trifft im Emmental mit Vili Saarijärvi, Aleksi Saarela und Harri Pesonen auf drei Landsmänner. Zwei zusätzliche ausländische Stürmer werden in den kommenden Monaten gesucht.

Eine weitere Saison in Langnau absolvieren Center Nolan Diem und Verteidiger Samuel Erni, die ihre Verträge jeweils um ein Jahr verlängert haben. (mom/sda)

Kloten und Rapperswil-Jona tauschen Verteidiger

Der EHC Kloten und die Rapperswil-Jona Lakers haben im Hinblick auf die kommende Saison in der National League einen Spielertausch vorgenommen. Verteidiger Rajan Sataric geht von den Lakers nach Kloten, während Luca Capaul, ebenfalls Verteidiger, künftig für die St. Galler auflaufen wird.



Beide Spieler hätten bei ihren Klubs noch einen für eine Saison gültigen Vertrag gehabt. Dieser wurde nun aber jeweils aufgelöst. Sataric in Kloten und Capaul bei den Lakers unterschrieben einen neuen Zweijahresvertrag. (mom/sda)

SCB engagiert finnischen Verteidiger

Der SC Bern setzt ab der nächsten Saison auf einen offensivstarken finnischen Verteidiger. Der in den Playoff-Viertelfinals ausgeschiedene Hauptstadt-Klub stattete den 27-jährigen Julius Honka mit einem Vertrag bis Frühling 2025 aus.

Honka wurde 2014 im NHL-Draft in der ersten Runde von den Dallas Stars gezogen. Bis 2019 kam er auf 87 NHL-Einsätze und 13 Skorerpunkte. Nach der Rückkehr zu seinem Stammklub Jyväskylä zog es ihn 2021 zu Lulea nach Schweden, wo er als starker Zwei-Weg-Verteidiger zu den unbestrittenen Leistungsträgern gehörte. In der abgelaufenen Saison wurde Honka zum MVP der Champions Hockey League nominiert. (nih/sda)

Lausanne holt Djoos und Suomela

Der Lausanne HC hat nach dem Saisonende die ersten Verpflichtungen für die neue Saison bekannt gegeben. Vom EV Zug wechselt Verteidiger Christian Djoos ins Waadtland und unterschreibt bis 2025. Aus der schwedischen Liga kommt Stürmer Antti Suomela, der ebenfalls bis 2025 unterschrieben hat.

Davos verlängert mit Rasmussen

Der schwedische Stürmer Dennis Rasmussen verlängert seinen Vertrag beim HC Davos um eine weitere Saison. Der Center ist seit bei 2021 bei den Bündnern, sein Vertrag wäre Ende Saison ausgelaufen.

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

HC Lugano

Zugänge ✅

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lorenzo Canonica (Stürmer, 19)

kommt von den Shawinigan Cataractes (QMJHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 27)

kommt von Lulea (SWE)

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Beat Gerber (Verteidiger, 41)

tritt zurück



Gerüchte 💬

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭Liekit Reichle (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

Abgänge ❌

🇨🇭Etienne Froidevaux (Stürmer, 34)

tritt zurück



Gerüchte 💬

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Michael Liniger (Assistenztrainer, 43)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lukas Bengtsson (Verteidiger, 28)

kommt von den Växjö Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern​

Gerüchte 💬

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Maximilian Streule (Verteidiger, 19)

kommt von Blainville-Boisbriand Armada (QMJHL)

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 David Desharnais (Stürmer, 36)

tritt zurück



Gerüchte 💬

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Josh Holden (Trainer, 45)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 28)

kommt von Färjestad (SWE)



Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Christian Djoos (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Antti Suomela (Stürmer, 28)

kommt von IK Oskarshamn

Abgänge ❌

🇨🇭Tobias Stephan (Goalie, 39)

tritt zurück

🇱🇹 Emilijus Krakauskas (Stürmer, 25)

noch offen

🇸🇰 Richard Panik (Stürmer, 32)

noch offen

🇨🇦 Andrew Calof (Stürmer, 31)

noch offen

🇫🇮 Eetu Laurikainen (Goalie, 30)

noch offen

🇸🇰 Martin Gernat (Verteidiger, 29)

noch offen

Gerüchte 💬

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

kommt vom HC Lugano

🇫🇮 Juuso Riikola (Verteidger,29)

kommt von IK Oskarsham





Abgänge ❌

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

wechselt zum EV Zug



Gerüchte 💬

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger,23)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Noah Patenaude (Goalie, 20)

kommt von den Saint John Sea Dogs (Kanada)

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer,19)

kehrt aus Kanada zurück

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

kommt vom SCRJ

Abgänge ❌

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

geht zum HC Lugano

🇨🇭Flurin Randegger (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇦 Jeff Tomlinson (Trainer, 52)

wechselt in eine Berater-Funktion

🇨🇭Niki Altorfer (Stürmer, 32)

tritt zurück

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger,23)

geht zum SCRJ

Gerüchte 💬

