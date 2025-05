Nach dem ersten Meistertitel seit 2017: So jubeln die Spieler vom FC Basel

Nach acht Jahren ist der FC Basel wieder Schweizer Meister. Weil Servette nicht gegen YB gewinnt, kann der FCB vier Runden vor Schluss nicht mehr vom Leaderthron gestossen werden.

Die Spieler von Basel, welche gestern souverän mit 5:2 gegen Lugano hatten gewinnen können, schauten das entscheidende Spiel alle zusammen im St.Jakob-Park. Als die Partie im Stade de Genève vorbei war, brachen in der Loge des «Joggeli» alle Dämme. Die frischgebackenen Meister jubelten laut, umarmten sich und hielten die Stühle in die Luft.

So feiern die Spieler den Meistertitel: Video: instagram/fcbasel1893

Nun werden sich Xherdan Shaqiri, Dominik Schmid, Kevin Carlos und Co. in Richtung Barfüsserplatz bewegen und sich von ihren Fans feiern lassen. Trotz des Eurovision Song Contest (ESC) können die Fans mit ihren Lieblingen bis in die Nacht hineinfeiern. Die Musik auf der ESC-Bühne am Barfüsserplatz wird rund eine Stunde früher als geplant – um 19.30 Uhr – verstummen, wie der Kanton Basel-Stadt mitteilte. Die Mannschaft wird frühestens ab 20.30 Uhr auf dem Balkon am Barfüsserplatz erscheinen.

Die ersten Fans der Basler besammeln sich bereits vor dem legendären Balkon. Viele Anhänger des FCB haben das Spiel zusammen geschaut und marschieren nun alle zusammen zur grossen Meisterfeier.

Die Fans vom FC Basel auf dem Weg zum Barfüsserplatz. Video: streamable

Zum letzten Mal wurde der FCB im Jahr 2017 Schweizer Meister. Seither gab es für die stolzen Basler wenig zu feiern, vor sechs Jahren wurde der Schweizer Cup gewonnen. Auch in diesem Wettbewerb träumt Basel noch vom Pokal. Am 1. Juni trifft Basel im Final des Cups auf den unterklassigen Vertreter aus Biel. In der Meisterschaft geht es für das Team von Trainer Fabio Celestini bereits am Mittwoch weiter, Lausanne wird dann die Basler empfangen. (riz)