Schweizer Autofans dürfen hoffen – Rundstrecken-Rennen könnten bald wieder erlaubt sein

Das Verbot der Veranstaltung öffentlicher Rundstreckenrennen mit Motorfahrzeugen wurde in der Schweiz als Folge des schweren Unfalls von Le Mans (Frankreich) im Jahr 1955 eingeführt.

Der Entscheid in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-S) fiel mit 10 zu 3 Stimmen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Der Nationalrat hatte die Streichung des Verbots in die Revision des Strassenverkehrsgesetzes aufgenommen.

Sunderland – London kommt diesem Fussballfan günstiger, wenn er via Menorca reist

Wie der Nationalrat befürwortet auch die zuständige Ständeratskommission die Aufhebung des Verbots von Rundstreckenrennen. Nach fast siebzig Jahren könnten solche Rennen künftig also wieder organisiert werden.

Als die Formel 1 in Bern war: Eine Aufnahme des GP der Schweiz 1954.

Als die Formel 1 in Bern war: Eine Aufnahme des GP der Schweiz 1954. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Derzeit sitzt Boris Becker seine Haftstrafe in einem Londoner Gefängnis ab. Berichten zufolge hat er in seiner Zelle immer wieder einen Alarmknopf gedrückt. Nun wurde er offenbar in einen anderen Trakt verlegt.

Boris Becker wurde wohl innerhalb des Wandsworth-Gefängnisses in London verlegt und bewohnt nun eine Einzelzelle, wie «Bild» erfahren haben will. Dem Bericht zufolge befinde sich die Tennislegende damit in einem sehr viel angenehmeren Trakt, dem sogenannten «Trinity Wing».