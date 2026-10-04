Verstappen siegt im Chaos von Malaysia – Russell verzweifelt

Max Verstappen und Red Bull finden beim chaotischen Grand Prix von Bahrain zum Siegen zurück. Für den aus der Pole-Position gestarteten Niederländer ist es der 72. GP-Triumph.

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Zu einem Zeitpunkt, an dem das Rennen in Malaysia normalerweise gerade zu Ende gewesen wäre, ging es auf dem Sepang International Circuit erst los. Ein heftiges Gewitter kurz vor dem für 9.00 Uhr Schweizer Zeit geplanten Start sowie später bei einigen Autos auftretende Software-Probleme wegen des in dieser Saison noch nie gebrauchten Regen-Set-Ups hatten für eine gute eineinhalbstündige Verzögerung des Starts gesorgt. So dauerte es bis 10.40 Uhr, bis das 16. Rennen der Saison, das statt in Sakhir in Sepang stattfand, gestartet werden konnte.

Max Verstappen auf dem Podest. Bild: keystone

Am Ende des verrückten Renntages in Malaysia, wo erstmals seit 2017 wieder ein Formel-1-GP ausgetragen wurde, hiess der Sieger gleich wie vor neun Jahren: Max Verstappen triumphierte mit 2,3 Sekunden Vorsprung vor dem italienischen WM-Leader Kimi Antonelli. Dritter wurde nach einer grossen Aufholjagd der britische Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari.

Verstappen klar stärker als das Mercedes-Duo

Auch eine späte Safety-Car-Phase nach Alexander Albons Ausfall, durch welche das Feld nochmals eng zusammenrückte, brachte Verstappens 72. GP-Sieg nicht mehr in Gefahr. Einzig beim Start, der wegen eines Gewitters erst mit gut eineinhalb Stunden Verspätung über die Bühne ging, hatte der vierfache Weltmeister gegenüber den beiden Mercedes-Fahrern das Nachsehen.

Doch in Runde 6 schnappte sich Verstappen zunächst Russell, sieben Umgänge später dann auch Antonelli. Der vor vier Tagen 29 Jahre alt gewordene Niederländer siegte zum ersten Mal seit dem Saisonfinale im letzten Dezember in Abu Dhabi. «Was für ein fantastisches Wochenende», funkte Verstappen an die Teambox: «Wir können stolz sein.»

Antonelli nun schon mit 84 Punkten Vorsprung

In der WM-Wertung vergrösserte sich Antonellis Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell, der in der sechstletzten Runde wegen eines Motorendefekts an dritter Stelle liegend aufgeben musste, um 18 auf nun bereits 84 Punkte. Dritter ist Hamilton mit 106 Punkten Rückstand. Verstappen liegt 132 Punkte hinter Antonelli an sechster Position, punktgleich mit Weltmeister Lando Norris.

Antonellis Vorsprung vergrössert sich. Bild: keystone

Das am Sonntag in Sepang ausgetragene Rennen hätte ursprünglich im April in Sakhir gefahren werden sollen. Doch wegen des Iran-Kriegs waren im Frühjahr sowohl der nun nachgeholte Grand Prix von Bahrain wie auch derjenige von Saudi-Arabien abgesagt worden.

Ferrari mit falscher Reifenwahl beim verspäteten Start

Für zusätzliche Aufregung sorgte Ferrari mit einem kapitalen Fehlentscheid vor dem Start. Während Verstappen, Antonelli, Russell und viele weitere Fahrer auf Intermediate-Reifen setzten, wurden an den beiden Autos von Lewis Hamilton (Startposition 2) und Charles Leclerc (4) Softs aufgezogen. Mit den Trockenreifen rutschten der Brite und der Monegasse auf dem teils noch sehr nassen Sepang International Circuit wild umher - und innert Kürze bis (fast) ganz ans Ende des Feldes zurück.

Das mit über einer Minute zurückliegende Ferrari-Duo hatte insofern Glück, dass Valteri Bottas in der 9. Runde ins Kiesbett abflog und der Cadillac geborgen werden musste. Dank der folgenden Safety-Car-Phase kamen die Ferraris wieder «in Schlagdistanz» und konnten erfolgreich zur Aufholjagd ansetzen, die sie noch bis aufs Podest (Hamilton) und Platz 4 (Leclerc) brachte. (hkl/sda)