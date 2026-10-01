Die Formel-1-Boliden von Audi werden teilweise weiterhin in Hinwil hergestellt. Bild: keystone

Audi-Rennstall baut neuen Campus in Hinwil: «Langfristiges Bekenntnis zum Standort»

Der Formel-1-Rennstall Audi F1 Revolut hat in Hinwil grünes Licht für einen neuen Campus erhalten. Die Anlage soll bis 2030 vollständig fertiggestellt sein.

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Der Gemeinderat hat die Bewilligung für die erste Bauetappe erteilt, wie die Gemeinde Hinwil am Donnerstag mitteilte. Auf dem sogenannten Ferag-Areal an der Zürichstrasse entstehen demnach zunächst eine neue Prüfeinrichtung, eine Werkstatt sowie Büros.

Bestehendes Areal bleibt erhalten

Obwohl der neue Campus rund einen Kilometer entfernt aufgebaut wird, bleibt der bisherige Standort in Betrieb. Die alten Anlagen sollen künftig primär als Produktionsstätte und für den Betrieb des Windkanals genutzt werden.

Der bestehende Campus in Hinwil. Bild: KEYSTONE

Erste Teile der Gebäude an der Zürichstrasse wurden bereits im Sommer 2026 in Betrieb genommen. Der vollständige Abschluss des Campus-Projekts ist für das Jahr 2030 vorgesehen.

Andere Bereiche des ursprünglich von Peter Sauber gegründeten Formel-1-Rennstalls bleiben weiterhin im Ausland: Die Motoren werden im deutschen Neuburg entwickelt und das technische Zentrum befindet sich im britischen Bicester.

«Langfristiges Bekenntnis zum Standort»

Sowohl die Gemeinde als auch das Motorsport-Team werten den Neubau als «langfristiges Bekenntnis zum Standort». Der Autorennsport trage massgeblich zur Attraktivität und Bekanntheit der Region bei, erklärte Gemeindepräsident Andreas Bühler (SP).

Laut Teamchef Mattia Binotto soll das Entwicklungszentrum dabei helfen, erstklassige Fachkräfte anzuziehen. Die neuen Räumlichkeiten sollen dem Rennstall die nötige Grundlage bieten, um künftig um Weltmeistertitel kämpfen zu können. (nih/sda)